Ružinovčania sú svojím „zložením“ veľmi pestrí, hovorí M. Chren

Bratislava 19. januára (TASR) – Obyvatelia bratislavského Ružinova nie sú podľa starostu mestskej časti Martina Chrena vôbec "priemerní", ale svojím "zložením" veľmi pestrí. Vychádza pritom z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR či Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.



"Kým zvyšok Slovenska postupne "vymiera", Ružinov patrí medzi vekovo najmladšie obce na Slovensku a podľa demografických prognóz sa to ani v najbližších rokoch nebude meniť, keďže sa k nám sťahujú najmä mladší ľudia a rodiny," píše Chren na sociálnej sieti.



Najviac obyvateľov, vyše 61 percent, je v produktívnom veku, pričom Ružinovčania vo vekovej kategórii od 30 do 39 rokov tvoria 17,8 percenta z celkovej populácie mestskej časti. Mestská časť má viac žien ako mužov, a to v pomere 54,33 : 45,67 percenta, pričom tento pomer, resp. nepomer je spôsobený najmä rozdielom v dlhovekosti pohlaví. Priemerný vek je u žien o päť rokov vyšší, než u mužov.



"Počet senioriek je takmer dvakrát väčší ako seniorov. Pokiaľ ale hovoríme o mladších, chlapcov je o 464 viac ako dievčat. Chlapcov je 7043 a dievčat 6579," priblížila pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.



Bratislava II, do ktorej spadá aj Ružinov, momentálne vykazuje nezamestnanosť 3,24 percenta a priemernú mzdu 1538 eur.