V bratislavskom Ružinove plánujú zmodernizovať trolejbusové trate

Bratislava 3. augusta (TASR) – V bratislavskom Ružinove plánuje hlavné mesto zmodernizovať trolejbusové trate v úsekoch Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova. Obnovou a doplnením opotrebovaných častí infraštruktúry chce samospráva znížiť nároky na údržbu, zvýšiť bezpečnosť, plynulosť a kvalitu trolejbusovej dopravy v týchto lokalitách. Mesto preto vyhlásilo súťaž na stavebné práce za odhadovaných 778.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Trolejbusové trate Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova spájajú rozvíjajúcu sa mestskú časť Ružinov s centrom a západnými časťami Bratislavy. Trate sú v súčasnosti používané linkami MHD 201 a 210, pri ktorých boli podľa mesta v uplynulom čase identifikované najväčšie kapacitné problémy.



"V budúcnosti dôjde k ďalšiemu rastu počtu cestujúcich na uvedených linkách v súvislosti s rozvojom územia Nivy a oblasti Prievozskej a Gagarinovej ulice. Dopravný podnik Bratislava plánuje na linky 201 a 210 nasadiť kapacitnejšie vozidlá oproti súčasnosti, ktoré si vyžiadajú väčšiu kapacitu napájania," spresnila samospráva.



Cieľom modernizácie trolejbusových tratí na Miletičovej, Jelačičovej, Kupeckého a Žellovej, za odhadovaných 262.000 eur bez DPH, je bezpečný výjazd trolejbusov z obratiska na Žellovej ulici v mieste napojenia na ulicu Miletičova. Nedostačujúce trolejbusové výhybky majú byť nahradené elektrickými motorčekovými výhybkami.



Počas obnovy trolejbusových tratí na Záhradníckej, Karadžičovej a Páričkovej za odhadovaných 516.000 eur bez DPH sa bude meniť trolejové vedenie s cieľom zrýchliť prevádzku trolejbusov. "V rámci Záhradníckej ulice je potrebné začať deličmi z obidvoch strán križovatky, od Krížnej ulice je potrebné sa napojiť v mieste ukončenia modernizácie kríženia električka trolejbus, ktorá bola realizovaná v rámci modernizácie električkovej trate na Krížnej ulici," spresnilo mesto v súťažných podkladoch. V smere na Karadžičovu ulicu plánuje napojenie na úpravy realizované v rámci stavby na Mlynských nivách. Pripraviť tiež chce napojenie novej trolejbusovej trate v úseku autobusová stanica - nová budova Slovenského národného divadla.



Zákazky budú financované z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu hlavného mesta. Záujemcovia sa môžu do tendra zapojiť do 6. septembra.



Hlavné mesto v zámere národného projektu predloženého v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 uviedlo, že chce rozšíriť a modernizovať trolejbusové trate. Chce tak skvalitniť a zefektívniť prevádzku MHD v dotknutých lokalitách a zároveň znížiť environmentálny dosah z dopravy. Projekty, s ktorými sa uchádza o finančné zdroje z Európskej únie, sa týkajú trate autobusová stanica - nová budova Slovenského národného divadla, Bulharská-Galvaniho, Hlavná stanica-Patrónka-Riviéra a Trenčianska-Hraničná.