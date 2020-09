Ružinovský podnik VPS sa má transformovať na príspevkovú organizáciu

Bratislava 22. septembra (TASR) – Bratislavský Ružinov pristúpi k transformácii miestneho podniku verejnoprospešných služieb (VPS) z akciovej spoločnosti na príspevkovú organizáciu. Zároveň vznikne obchodná spoločnosť. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Mestská časť chce takto riešiť dlhoročné finančné a existenčné problémy podniku v reštrukturalizačnom procese, pričom už bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.



„Od 1. januára (2021, pozn. TASR) plánujeme transformovať tento podnik na príspevkovú organizáciu. Sľubujeme si od toho aj výraznú úsporu, lebo príspevková organizácia nie je platcom DPH. Organizácia bude mať zároveň ,dvojičku', na ktorú prejdú komerčné činnosti,“ uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Nová príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Ružinov bude mať na starosti bežné činnosti pre mestskú časť, ako je kosenie, zametanie, starostlivosť o zeleň či odhŕňanie snehu. Na obchodnú spoločnosť Trhoviská Ružinov so 100-percentnou účasťou mestskej časti prejdú komerčné činnosti, najmä prevádzka Trhoviska Miletičova a dvoch menších trhovísk na Bachovej a Herlianskej ulici. „Napriek faktu, že tieto trhoviská boli pandemickou krízou najpostihnutejšie, ich prevádzkovanie do budúcnosti má nezanedbateľný obchodný význam aj pre príjmovú stránku rozpočtu mestskej časti,“ uvádza sa v predloženom materiáli.



Od transformácie na príspevkovú organizáciu si samospráva sľubuje aj výraznú úsporu. Keďže podnik ako akciová spoločnosť fakturoval okrem samotných nákladov aj DPH, ako príspevková organizácia DPH fakturovať nebude. „Ušetríme tým zhruba 400.000 eur na výdavkoch mestskej časti. Tieto peniaze budú môcť byť použité na zveľadenie zelene a podobne,“ poznamenal Chren.



Ružinovský podnik VPS dlhé roky „bojuje o život“, krízový stav pretrváva aj napriek reštrukturalizačnému procesu a čiastočnému oddlženiu najmä zo strany mestskej časti. V existenčnej kríze je aj po „nahonobení“ straty v rokoch 2017 až 2019. V septembri bol na Okresný súd Bratislava I podaný návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti.



„Podnik zbankrotoval pred niekoľkými rokmi, odvtedy sa ho snažíme zachrániť. Mestská časť doň naliala viac ako dva milióny eur, ku ktorým sa zrejme nikdy nedostane. Už keď sme si mysleli, že sa nám ho podarí nejako stabilizovať, prišla na jar epidémia nového koronavírusu,“ priblížil starosta. Výrazne znížila tržby podniku nielen z trhoviska Miletičova, ale aj z ďalších činností. „Rozhodli sme sa, že už nebudeme nalievať ďalšie milióny ako do čiernej diery. Nechceme však za sebou zanechať dlhy, preto mestská časť dvakrát tento rok dala VPS finančnú injekciu. Nie zadarmo, ale tým, že sme podľa práva a znaleckých posudkov odkúpili aktíva, ktoré vo VPS boli,“ dodal Chren.