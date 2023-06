Ružínska priehrada sa stane dejiskom súperenia dračích lodí

Margecany 30. júna (TASR) - Festival športu na Ružínskej priehrade pri Margecanoch ponúkne od piatka do nedele (2. 7.) medzinárodné preteky dračích lodí, mini nočné preteky na kanoe i horský polmaratón. Na svoje si prídu aj cyklisti či deti. Súčasťou podujatia bude tiež hudobno-zábavný program.



Ako TASR informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT), preteky dračích lodí v Košickom kraji doposiaľ neboli. "Inšpirovali sme sa podujatím, ktoré sa u našich bratov Čechov teší veľkej obľube a rozhodli sme sa usporiadať podobnú akciu aj u nás, na Ružínskej priehrade. História pozná Dračie lode viac než 5000 rokov, keď sa ako plavidlá používali pri rituálnom uctievaní draka - boha riek. My sme sa rozhodli usporiadať preteky na Dračích lodiach a Mini nočné preteky najmä z dôvodu zviditeľnenia krás vodnej nádrže Ružín," povedal hlavný organizátor Jozef Kopecký.



Preteky dračích lodí sa začnú v piatok popoludní tréningovými jazdami prihlásených tímov. Večer sú na programe preteky na kanoe a v rámci zábavného programu sa na pódiu predstaví hudobná skupina Smola a Hrušky.



V sobotu (1. 7.) ráno sa lode ozdobené hlavou a chvostom draka pustia do zápolenia na 200-metrovej trati. Okolie Ružínskej priehrady sa zas premení na dejisko Margecianskeho horského polmaratónu. Počas najsilnejšieho dňa podujatia bude pripravené aj vystúpenie pre deti Mladý hasič krtko a večer sa môžu návštevníci opäť tešiť na hudobný program.



Nedeľné ráno bude patriť akcii Bajkom okolo Ružína. V areáli podujatia bude pripravený celodenný zábavný program pre deti, a od 09.30 do 13.00 h budú pripravené predvádzacie plavby dračích lodí, na ktorých sa bude môcť previezť aj verejnosť. Podujatie ukončí hudobno-zábavný program.



"S každým novým nadregionálnym podujatím prichádza do nášho kraja ďalšia príležitosť, ako osloviť ľudí zo vzdialenejších kútov Slovenska a získať tak nových návštevníkov, ktorí sa k nám budú radi vracať," dodala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.