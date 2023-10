Ružomberčania sa budú môct zoznámiť so zámerom kotla v papierňach

Ružomberok 3. októbra (TASR) - Ružomberčania sa môžu zoznámiť so zámerom výstavby nového kotla v papierňach a súvisiacimi zmenami územného plánu mesta na pracovnom stretnutí. Uskutoční sa vo štvrtok 5. októbra o 15.30 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Ružomberku. Informoval o tom hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



"Pracovné stretnutie sa uskutoční z dôvodu vyjasnenia nezodpovedaných otázok a pripomienok, ktoré na verejnosti vznikajú v súvislosti s výmenou starého kotla na biomasu za nový," vysvetlil hovorca.



Súčasný kotol v papierňach pracuje už vyše 40 rokov. Spoločnosť pred časom avizovala, že by ho chceli vymeniť za nový. Ten by mal mať vyšší výkon. Na sociálnej sieti sa proti tomu postavili viacerí Ružomberčania, ktorí sa obávajú nárastu znečistenia.



Výmenu kotla má okrem ďalších potrebných povolení umožniť zmena územného plánu mesta. O tej malo ružomberské zastupiteľstvo pôvodne rokovať v minulom týždni. Vedenie mesta tento bod z programu napokon stiahlo a presunulo na mimoriadne zasadnutie 11. októbra. Podľa Miškovčíka rokovanie posunuli z dôvodu, že niektorým poslancom i obyvateľom chýbali odpovede súvisiace s výmenou. Viacerí mestskí poslanci v sobotu (30. 9.) spustili petíciu proti zmene územného plánu.



TASR oslovila so žiadosťou o stanovisko ružomberský papierensko-celulózový podnik, reakciu prisľúbil v tomto týždni.