< sekcia Regióny
Ružomberok bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 54,85 milióna eur
Miestne dane a poplatky sa v Ružomberku opäť zvyšovať nebudú.
Autor TASR
Ružomberok 5. novembra (TASR) - Ružomberok bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 54,85 milióna eur. Budúcoročný rozpočet mesta, ktorý schválili poslanci na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ráta aj s významnými investičnými akciami a realizáciou niekoľkých projektov, napríklad s výstavbou dvoch nových nájomných bytových domov na ulici Plavisko.
Miestne dane a poplatky sa v Ružomberku opäť zvyšovať nebudú. „S ťažkými ekonomickými problémami zápasíme aj v mestách a obciach, no popri tom všetkom musíme myslieť na kvalitné služby pre občanov a rozvoj mesta. Ľudia to očakávajú a je to prirodzené. Teší ma preto, že s významnými rozvojovými investičnými projektami ráta aj budúcoročný rozpočet,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Bežné príjmy mesta sú vo výške 36,9 milióna eur. Kapitálové príjmy mesta predstavujú sumu 6,34 milióna eur a finančné operácie sú rozpočtované vo výške 11,64 milióna eur. V budúcom roku sa počíta aj so zapojením prijatého úveru od Slovenskej sporiteľne cez zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 4.263.431 eur.
Rozpočet príjmov mesta počíta aj s finančnými príspevkami na projekty budovania denného stacionára v hodnote 380.000 eur, na realizáciu projektu cyklochodníka z Klačna na Mostovú ulicu za 526.192 eur a na výstavbu nabíjacích staníc na elektromobily vo výške 99.630 eur.
„Na realizáciu projektu Cestou dreva v rámci programu Interreg pribudne do rozpočtu mesta 119.684 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na projekt zberu komunálneho odpadu dostane samospráva 171.465 eur z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstva životného prostredia,“ spresnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík. V rámci projektu opravy mosta ponad rieku Revúca pri bývalom hoteli predpokladá mesto príjem z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 283.595 eur.
Časť finančných príspevkov na realizáciu investičných akcií bude v rozpočte tvoriť dotácia vo výške 2,5 milióna eur z ministerstva dopravy a príjem z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 4,1 milióna eur na výstavbu dvoch nájomných bytových domov číslo dva a tri na ulici Plavisko.
Dotácia na stavebné úpravy a prístavbu mestskej plavárne je plánovaná vo výške viac ako 526.000 eur a príjem dlhodobého úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 1,4 milióna eur. „V rámci bežných výdavkov mesto v budúcoročnom rozpočte ráta s finančnými transfermi príspevkovým organizáciám, a to mestskej knižnici vo výške 286.000 eur, komunálnym službám vo výške viac ako 1,4 milióna eur a kultúrnemu domu 774.000 eur,“ doplnil Miškovčík.
Miestne dane a poplatky sa v Ružomberku opäť zvyšovať nebudú. „S ťažkými ekonomickými problémami zápasíme aj v mestách a obciach, no popri tom všetkom musíme myslieť na kvalitné služby pre občanov a rozvoj mesta. Ľudia to očakávajú a je to prirodzené. Teší ma preto, že s významnými rozvojovými investičnými projektami ráta aj budúcoročný rozpočet,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Bežné príjmy mesta sú vo výške 36,9 milióna eur. Kapitálové príjmy mesta predstavujú sumu 6,34 milióna eur a finančné operácie sú rozpočtované vo výške 11,64 milióna eur. V budúcom roku sa počíta aj so zapojením prijatého úveru od Slovenskej sporiteľne cez zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 4.263.431 eur.
Rozpočet príjmov mesta počíta aj s finančnými príspevkami na projekty budovania denného stacionára v hodnote 380.000 eur, na realizáciu projektu cyklochodníka z Klačna na Mostovú ulicu za 526.192 eur a na výstavbu nabíjacích staníc na elektromobily vo výške 99.630 eur.
„Na realizáciu projektu Cestou dreva v rámci programu Interreg pribudne do rozpočtu mesta 119.684 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na projekt zberu komunálneho odpadu dostane samospráva 171.465 eur z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstva životného prostredia,“ spresnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík. V rámci projektu opravy mosta ponad rieku Revúca pri bývalom hoteli predpokladá mesto príjem z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 283.595 eur.
Časť finančných príspevkov na realizáciu investičných akcií bude v rozpočte tvoriť dotácia vo výške 2,5 milióna eur z ministerstva dopravy a príjem z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 4,1 milióna eur na výstavbu dvoch nájomných bytových domov číslo dva a tri na ulici Plavisko.
Dotácia na stavebné úpravy a prístavbu mestskej plavárne je plánovaná vo výške viac ako 526.000 eur a príjem dlhodobého úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 1,4 milióna eur. „V rámci bežných výdavkov mesto v budúcoročnom rozpočte ráta s finančnými transfermi príspevkovým organizáciám, a to mestskej knižnici vo výške 286.000 eur, komunálnym službám vo výške viac ako 1,4 milióna eur a kultúrnemu domu 774.000 eur,“ doplnil Miškovčík.