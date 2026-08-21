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Ružomberok bude v najbližších dňoch pokračovať v opravách ciest
Na Ulici K. Salvu mesto opraví parkovacie miesta po oboch stranách ulice, na Ulici A. Bernoláka opraví úsek pri pošte a opravy prebehnú i v blízkosti denného stacionára na Ulici Š. Náhalku.
Autor TASR
Ružomberok 21. augusta (TASR) - Mesto Ružomberok bude v najbližších dňoch pokračovať v opravách miestnych komunikácií. Ako informovala samospráva na sociálnej sieti, frézovanie vozoviek sa začne v sobotu (22. 8.) a práce budú prebiehať do 28. augusta.
Na Ulici K. Salvu mesto opraví parkovacie miesta po oboch stranách ulice, na Ulici A. Bernoláka opraví úsek pri pošte a opravy prebehnú i v blízkosti denného stacionára na Ulici Š. Náhalku.
Práce prinesú dopravné obmedzenia, na ktoré už niekoľko dní upozorňuje aj osadené prenosné dopravné značenie. „Prosíme preto vodičov, aby v čase od 6.00 do 14.00 h neparkovali na miestach, kde budú prebiehať práce. Ďakujeme všetkým obyvateľom a vodičom za trpezlivosť, pochopenie a rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení. Opravy realizujeme s cieľom zlepšiť stav miestnych komunikácií a komfort dopravy,“ dodali z radnice.
Na Ulici K. Salvu mesto opraví parkovacie miesta po oboch stranách ulice, na Ulici A. Bernoláka opraví úsek pri pošte a opravy prebehnú i v blízkosti denného stacionára na Ulici Š. Náhalku.
Práce prinesú dopravné obmedzenia, na ktoré už niekoľko dní upozorňuje aj osadené prenosné dopravné značenie. „Prosíme preto vodičov, aby v čase od 6.00 do 14.00 h neparkovali na miestach, kde budú prebiehať práce. Ďakujeme všetkým obyvateľom a vodičom za trpezlivosť, pochopenie a rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení. Opravy realizujeme s cieľom zlepšiť stav miestnych komunikácií a komfort dopravy,“ dodali z radnice.