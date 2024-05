Ružomberok bude žiť dvojdňovým jarmokom

Ružomberok 31. mája (TASR) - Mesto Ružomberok sa pripravuje na najväčšiu kultúrnu akciu roka. Tradičný jarmok ponúkne od piatka do soboty 1. júna program s hudobnými interpretmi, ukážky remesiel, gastrozónu, tvorivé dielne aj sprievodné akcie. Počas oboch dní bude na Námestí Andreja Hlinku k dispozícii 200 predajných stánkov. TASR o tom informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Otvorenie jarmoku je naplánované na piatok o 15.30 h. "Ružomberčania i návštevníci sa môžu o 16.00 h tešiť na domáci Folklórny súbor Liptov a o 17.30 h vystúpi kapela Čeneš. O 19.00 h roztancujú námestie The Backwards, známa revivalová hudobná skupina. O 21.00 h svoje umenie prevedú Old school brothers, Iné kafe zahrá o 22.30 h," priblížil Miškovčík.



Sobotňajší program bude patriť najmä sviatku všetkých detí. O 10.00 h sa predvedú žiaci ružomberských základných umeleckých škôl. O 14.00 h vystúpi Divadlo Ofina s detským predstavením Ako išlo vajce na vandrovku. "O hodinu neskôr poteší najmenších divákov Zahrajko a myška Eliška. O 21.30 h ružomberské námestie roztancuje Smola a Hrušky, záverečným koncertom o 23.00 h jarmok ukončí skupina Screen," dodal hovorca.



Súbežne s koncertmi sa uskutoční aj sprievodný program - ukážky remesiel, tvorivé dielne, ukážky handmade výrobkov či workshopy muzikoterapie s Domom aktivít Hybaj. Prístupná bude detská zóna s nafukovacími atrakciami, hrami a maľovaním na tvár.



Miškovčík potvrdil, že počas podujatia posilní hliadky mestská polícia. V súvislosti s konaním jarmoku radnica upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru cestnej dopravy na Uliciach Námestie Andreja Hlinku, Mariánska, Veľký Závoz, Malý Závoz a časť ulice Majere. Doprava na týchto komunikáciách bude uzatvorená do nedele 2. júna do 8.30 h.