Ružomberok by uvítal štátne financie na požiarnu techniku na Vlkolínci

Ružomberok 23. marca (TASR) - Mesto Ružomberok by uvítalo pomoc od štátu pri financovaní dovybavenia požiarnej techniky na Vlkolínci, prípadne pri rekonštrukcii požiarnej zbrojnice v neďalekom Bielom Potoku. Tá bude v prípade potreby slúžiť dobrovoľným hasičom aj na zásahy vo Vlkolínci, ktorý je súčasťou zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Pre TASR to vo štvrtok uviedol hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



"Vo Vlkolínci, ktorý je v ťažko prístupnom teréne a kde sú domy prakticky všetky z dreva, by požiar znamenal obrovské riziko. Aj udalosti v Banskej Štiavnici ukázali, že štát by mal v dobe, keď sú samosprávy miest a obcí zvlášť finančne poddimenzované, venovať väčšiu pozornosť ochrane pamiatok UNESCO. Najmä pamiatok z dreva, ktoré sú ojedinelé, a preto veľmi unikátne," povedal hovorca.



Pred 15 rokmi požiar vo Vlkolínci zničil rekreačnú chatu a stal sa dôvodom na obnovenie tamojšieho dobrovoľného hasičského zboru. V dedinke UNESCO je podľa hovorcu potiahnutá hydrantová sieť, k dispozícii sú aj dve protipožiarne nádrže v strede dediny a na jej vyšnom konci. Okrem toho v lokalite vykonávajú protipožiarne preventívne kontroly. "V minulom roku sa tam uskutočnilo veľké protipožiarne cvičenie, zúčastnilo sa na ňom okrem domáceho dobrovoľného hasičského zboru aj ďalších 11 zborov okolitých obcí. Na mieste cvičenia odskúšali mnohé hasičské činnosti a metódy, ale hlavne bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody z Trlenskej doliny do Vlkolínca," podotkol Miškovčík.



Dedina je vybavená stálou budovou požiarnej zbrojnice, automobilom, protipovodňovým vozíkom a ďalšou hasičskou technikou. Miškovčík ubezpečil, že počas pracovného týždňa je jeden z dobrovoľných hasičov prítomný vo Vlkolínci, pretože je zamestnaný v jednej z expozícií. "Do piatich minút je schopný otvoriť zbrojnicu a spolu s obyvateľmi urobiť prvotný zásah, keďže ostatní členovia sú zamestnaní v Ružomberku. Z domácich obyvateľov sú niektorí bývalí členovia starého zboru so skúsenosťami," priblížil s tým, že počas víkendov je jednotka schopná zásahu do siedmich minút.