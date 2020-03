Ružomberok chce bezplatne rozdávať ochranné rúška dôchodcom

Ružomberok 18. marca (TASR) - Mesto Ružomberok začne bezplatne rozdávať ochranné rúška dôchodcom nad 65 rokov. Jednohlasne o tom rozhodli členovia vedenia mesta počas mimoriadnej porady v súvislosti s výskytom nového koronavírusu. Objednávku vyhotovia do konca týždňa. TASR o tom v stredu informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



"Dodanie v týchto dňoch trvá dlhšie, no očakávame, že rozdávanie sa začne na budúci týždeň," spresnil hovorca.



Mesto tiež dovolí ambulantný predaj výrobcom rúšok priamo na ulici bez akýchkoľvek poplatkov. "Ak chcete predávať na ulici, potrebujete povolenia a musíte zaplatiť poplatok za záber verejného priestranstva. Vzhľadom na situáciu mesto vyhodnotilo tieto peripetie ako kontraproduktívne," uviedol Mydlo s tým, že je to jediná možnosť, ako predajcom pomôcť.



Miestna Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej zároveň začína s bezplatným nákupom pre každého, kto to potrebuje. Podobné iniciatívy podľa hovorcu začínajú aj poslanci či Bratská jednota baptistov Ružomberok.