Ružomberok chce komplexne zrekonštruovať verejné osvetlenie mesta

Ružomberok 16. apríla (TASR) - Mesto Ružomberok vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 3.349.095 eura bez DPH. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 13. mája do 10.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ružomberok. Zákazka bude realizovaná formou Naprojektuj a Postav, keď budúci zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie a následne realizáciu prác.



„Základný rozsah plnenia zmluvy o dielo koncipovanej ako Naprojektuj a Postav model je charakteristický tým, že poskytovateľ navrhne technické prevedenie opatrení a vyhotoví všetku potrebnú projektovú a technickú dokumentáciu potrebnú na realizáciu opatrení, zabezpečí všetky povolenia potrebné na realizáciu opatrení a ich užívanie a zhotoví dielo - vykoná jednotlivé opatrenia a tieto odovzdá do vlastníctva objednávateľa,“ uvádza sa vo vestníku.



Súčasťou predmetu zákazky je dodanie informačného systému na riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia. Mesto Ružomberok má aktuálne v sústave verejného osvetlenia mesta nainštalovaných 50 percent inteligentných (IoT) svietidiel v počte približne 1500 kusov na diaľkové riadenie a správu rozvádzačov verejného osvetlenia v počte 58 kusov.