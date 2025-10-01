< sekcia Regióny
Ružomberok chce vybudovať polozapustené kontajnery v štyroch častiach
Autor TASR
Ružomberok 1. októbra (TASR) - Mesto Ružomberok sa uchádza o financie na vybudovanie polozapustených kontajnerov na komunálny odpad. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka plánuje samospráva umiestniť špeciálne stojiská v štyroch častiach mesta. Na najväčšom ružomberskom sídlisku Klačno na Liptovskej ulici, v Hrabovskej doline pri parkovisku, na sídlisku Baničné na Ulici I. Houdeka a na Štiavnickej ulici.
„Všetky stojiská okrem Hrabova by mali nahradiť aktuálne stojiskové miesta. Budú určené pre obyvateľov bytových domov, ale aj chatárov v Hrabovskej doline,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň. Realizáciu preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým chce mesto financovať z Environmentálneho fondu. Celkové výdavky na realizáciu projektu sú naplánované na viac ako 186.000 eur.
„Keďže v aktuálnej výzve Environmentálneho fondu sú oprávnené výdavky len na zabezpečenie kontajnerov na komunálny odpad, ostatné náklady na separovaný odpad bude hradiť mesto z vlastných alebo iných zdrojov,“ podotkol hovorca.
Ružomberok nemá doposiaľ v odpadovom hospodárstve skúsenosť s iným ako klasickým typom kontajnerov na komunálny odpad. Projekt polozapustených kontajnerov by bol po realizácii prakticky prvým.
V rámci výstavby developerského projektu bytových domov Bátorky v Ružomberku boli v uplynulých dňoch osadené aj inovatívne kontajnery. „Inovatívne odpadové stojisko je zo stopercentných recyklovateľných materiálov, čím napĺňa princípy cirkulárnej ekonomiky a moderného mestského plánovania,“ dodal Miškovčík.
Vývoz odpadu aj u plánovaných polozapustených kontajnerov i u kontajnerov v Bátorkách vie technologicky zabezpečiť zmluvná spoločnosť mesta na vývoz komunálneho a separovaného odpadu a prevádzku zberného dvora.
