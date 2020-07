Ružomberskú cyklotrasu do Korytnice dopĺňa výstava dobových fotografií

Ružomberok 28. júla (TASR) – Historický význam úzkorozchodnej železnice v Ružomberku pripomína 16 dobových fotografií, umiestnených na cyklotrase do Korytnice. Fotografie vznikli v posledných rokoch existencie železnice Korýtko. Rozmiestnené sú v lokalitách, ktoré vyobrazujú.



"Stála výstava fotografií sa pridala do zoznamu atrakcií, ktoré turistom spríjemňujú cyklistický výlet z Ružomberka do Korytnice. Medzi najobľúbenejšie atrakcie patria vojenské bunkre, pripomínajúce dôležitosť územia v čase Slovenského národného povstania či maketa parného rušňa. Od roku 2018 je to aj možnosť cestovať po obnovenej časti pôvodnej železničnej trate," priblížil hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Korýtko, ako domáci volajú niekdajšiu úzkorozchodnú železnicu, vzniklo v roku 1908 ako výsledok snahy mesta o železničné spojenie s Banskou Bystricou. "Myšlienka železničného spojenia Banská Bystrica – Ružomberok sa nestretla s nadšením na najvyšších vládnych miestach, no narážali na neústupčivosť Ružomberčanov, ktorí spojenie chápali ako mimoriadne dôležité pre ďalší rozvoj mesta. Kompromisným krokom vtedajšej vlády bolo vydanie povolenia na výstavbu úzkorozchodného železničného spojenia medzi mestom Ružomberok a kúpeľnou obcou Korytnica," vysvetlil hovorca. Železnica podľa neho odvtedy nemalou mierou pomohla pri transporte vyťaženého dreva do ružomberských papierní. Neskôr pomohla dopraviť množstvá kúpeľných pacientov, turistov a domácich do Korytnice.



Historicky najdôležitejšia úloha železnice podľa Mydla spočívala v evakuácií pacientov, zdravotníckej techniky a personálu vojenskej nemocnice v čase Slovenského národného povstania. "Aj vďaka modernizujúcej sa automobilovej preprave však jej sláva ochabla, a aj pre rentabilitu trate v roku 1974 nariadili jej zrušenie," doplnil hovorca ružomberského primátora.