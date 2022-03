Deti z ubytovne pre utečencov v Ružomberku postupne umiestňujú do škôl

Ružomberok 15. marca (TASR) – V ružomberskej ubytovni pre ľudí utekajúcich pred vojenským konfliktom na Ukrajine sa momentálne nachádza 40 osôb, z toho 11 detí v rôznom veku. Podľa hovorcu ružomberského primátora Viktora Mydla deti postupne umiestňujú do škôl.



Doplnil, že snahou samosprávy je, aby deti nestratili kontakt so školou, naplnil sa ich voľný čas a odbremenili rodičia. "Deti musia pred prijatím do škôl prejsť základnou lekárskou prehliadkou. Je zabezpečená vďaka lekárom ústrednej vojenskej nemocnice a doktorke Zore Zdráhalovej, ktorá je nápomocná. Tí, ktorí majú status dočasného útočiska, majú nárok na zdravotnú starostlivosť v legislatívne vymedzenom rozsahu," vysvetlil Mydlo.



Ubytovňu vybavili dobrovoľníci z Dobrovoľného hasičského zboru Černová vďaka zbierke zásobou základných liekov a antigénové testovanie sa vykonáva pravidelne vďaka Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity, dodal hovorca ružomberského primátora.



Postupne sa podľa neho hlásia zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať utekajúcich vo svojich prevádzkach. "To je dobrá správa, pretože mnohí tu nejaký čas strávia aj po vojne. Do nášho mesta denne prúdia noví a noví ľudia. Mnohí sú ubytovaní súkromne, mnohí inštitucionalizovane. Pre každého platí povinnosť hlásiť sa na oddelení cudzineckej polície v Ružomberku," pripomenul Mydlo.