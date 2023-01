Do mestských komisií v Ružomberku prišlo 108 nominácií

Ružomberok 9. januára (TASR) - Nomináciu členov do siedmich komisií, ktoré budú v aktuálnom volebnom období pracovať pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku, uzavreli. Mestu prišlo celkovo 108 nominácií. Najviac, 21, do komisie pre kultúru a cestovný ruch. Informoval o tom hovorca primátora mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.



Do komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu prišlo 20 nominácií, do komisie starostlivosti o obyvateľov 18. Celkom 15 nominácií má komisia pre životné prostredie, 13 komisia pre financie, 12 komisia pre školstvo a voľnočasové aktivity. Deväť ľudí sa podľa Miškovčíka zaujíma o prácu v komisii pre šport. Dodal, že o konečnom zložení komisií rozhodnú mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva 8. februára.



"Záujem obyvateľov o dobrovoľnú prácu v mestských komisiách nás teší, je to dôkaz, že Ružomberčania chcú pomôcť mestu a využiť pri tom svoje odborné skúsenosti či vedomosti. Vzhľadom na veľký počet doručených nominácií je zrejmé, že členom komisií sa nebude môcť stať každý, no verím, že si predsedovia komisií dobre vyberú," podotkol primátor mesta Ľubomír Kubáň.



Mestské komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi zastupiteľstva. Členstvo v komisiách nie je honorované.