Gymnázium v Ružomberku dostane nové okná

Ružomberok 9. júna (TASR) – Okná a dvere na budove Gymnázia v Ružomberku vymenia za nové. Celková investícia sa vyšplhá na takmer 300.000 eur. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



Budova gymnázia má takmer 80 rokov. Podľa hovorkyne boli okná v havarijnom stave, naposledy ich menili v roku 1990.



"S prácami sa začalo v čase, keď ostala škola z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu zatvorená, čo nám uľahčilo nástup aj priebeh rekonštrukcie. Nové okná by mohli byť hotové začiatkom školského roka, najneskôr do konca septembra. Vyučovanie študentov tak nebude ohrozené," povedal riaditeľ gymnázia Miroslav Druska.



Celkovo vymenia 204 okien. Súčasťou prác bude aj úprava vonkajších parapetov, opravy omietok a obkladov po výmenách výplní, súvisiace stavebné práce a nové maľby. "Rekonštrukciou dôjde k výraznej úspore tepla, a teda aj prostriedkov na vykurovanie. Uvedomujeme si, že je to len prvý krok. Nasledujúca etapa tohto projektu, ktorá spočíva v zateplení obvodových stien a striech, bude pokračovať podľa finančných možností ŽSK," dodal riaditeľ odboru investícií a správy majetku Úradu ŽSK Peter Mrvečka.



Za posledné dva roky investoval ŽSK do modernizácie stredných škôl v Ružomberku z rozpočtu vyše 1,172 milióna eur. Okrem toho pokračuje aj modernizácia odborného vzdelávania na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku v celkovej investícii 1,4 milióna eur hradenej z európskych finančných zdrojov.



Mesto zrušilo zákaz organizovania podujatí

Mesto Ružomberok zrušilo zákaz organizovania kultúrno-spoločenských podujatí na svojom území. Rozhodnutie platí od stredy 10. júna. TASR o tom v utorok informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



O zákaze organizovania kultúrno-spoločenských podujatí rozhodlo vedenie mesta v marci tohto roka ako o jednom z preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. "Vzhľadom na dobrú prognózu ďalšieho šírenia ochorenia máme za to, že zákaz organizovania kultúrno-spoločenských podujatí už nie je ďalej adekvátny," povedal primátor Igor Čombor. V meste sa tak podľa neho po takmer troch mesiacoch opäť začne kultúrny život.



"V tejto chvíli je pre každého organizátora kultúrnych podujatí dôležité riadiť sa predovšetkým pokynmi Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky," dodal primátor a požiadal každého organizátora aj diváka, aby striktne dodržiavali opatrenia.



Podľa aktuálnych nariadení ÚVZ sa kultúrneho podujatia môže od 10. júna zúčastniť maximálne 500 osôb. Od 1. júla až do konca roka je na podujatiach povolený maximálny počet tisíc divákov.