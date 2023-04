Ružomberok hľadá nového riaditeľa Kultúrneho domu A. Hlinku

Ružomberok 12. apríla (TASR) – Mesto Ružomberok hľadá nového riaditeľa Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH). Informáciu o vyhlásení výberového konania samospráva zverejnila na svojej webovej stránke. Primátor mesta Ľubomír Kubáň uviedol, že od nového riaditeľa očakáva zvyšovanie kvality kultúrneho života a ponúk v Ružomberku.



"Mal by komplexne riadiť a zodpovedať za činnosti kultúrneho domu, efektívne a hospodárne nakladať so zvereným majetkom a zveľaďovať ho. V dnešnej dobe sa to nezaobíde bez aktívnej implementácie viaczdrojového financovania kultúry v meste, napríklad vyhľadávaním a získavaním grantov na podporu činnosti KDAH," podotkol primátor.



Vhodný kandidát by mal mať vysokoškolské vzdelanie druhého alebo vyššieho stupňa, zodpovedajúce manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie. Tiež skúsenosti so získavaním grantov na uskutočňovanie rôznych kultúrnych podujatí. "Vhodný kandidát by mal byť pripravený začať pracovať od 1. júla tohto roku, pretože práve odvtedy ho potrebujeme," dodal Kubáň.



Viac informácií záujemcovia nájdu na internetovej stránke mesta. Svoje žiadosti s požadovanými dokumentmi je nutné doručiť do 5. mája osobne alebo poštou na adresu KDAH.