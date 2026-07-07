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Hlavným kontrolórom mesta Ružomberok bude aj naďalej Dušan Mataj
Mataj pôsobí v kontrolórskej funkcii od roku 2020 a jeho prvé funkčné obdobie sa končí 31. augusta.
Autor TASR
Ružomberok 7. júla (TASR) - Hlavným kontrolórom mesta Ružomberok bude aj nasledujúcich šesť rokov Dušan Mataj. Na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva ho v tajnej voľbe podporilo 13 z 22 prítomných poslancov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Mataj pôsobí v kontrolórskej funkcii od roku 2020 a jeho prvé funkčné obdobie sa končí 31. augusta. „Do voľby sa mohli kandidáti prihlásiť do 22. júna. Na mestský úrad bolo doručených sedem prihlášok. Dočasná komisia po ich posúdení konštatovala, že všetkých sedem uchádzačov splnilo stanovené podmienky a boli zaradení do samotnej voľby,“ uviedol Miškovčík.
Z 25-členného mestského zastupiteľstva sa tajného hlasovania zúčastnilo 22 poslancov, pričom na zvolenie hlavného kontrolóra bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov, a teda 13 hlasov. Práve tento počet získal Mataj.
Jeho protikandidáti si rozdelili zvyšných deväť hlasov. Ladislava Fiša podporilo šesť poslancov a trojica Juraj Kadubec, Monika Weissová a František Šajgalík získala po jednom hlase. Ani jeden z poslancov vo voľbe nepodporil Mareka Mráza a Františka Rákošiho.
Mataj pôsobí v kontrolórskej funkcii od roku 2020 a jeho prvé funkčné obdobie sa končí 31. augusta. „Do voľby sa mohli kandidáti prihlásiť do 22. júna. Na mestský úrad bolo doručených sedem prihlášok. Dočasná komisia po ich posúdení konštatovala, že všetkých sedem uchádzačov splnilo stanovené podmienky a boli zaradení do samotnej voľby,“ uviedol Miškovčík.
Z 25-členného mestského zastupiteľstva sa tajného hlasovania zúčastnilo 22 poslancov, pričom na zvolenie hlavného kontrolóra bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov, a teda 13 hlasov. Práve tento počet získal Mataj.
Jeho protikandidáti si rozdelili zvyšných deväť hlasov. Ladislava Fiša podporilo šesť poslancov a trojica Juraj Kadubec, Monika Weissová a František Šajgalík získala po jednom hlase. Ani jeden z poslancov vo voľbe nepodporil Mareka Mráza a Františka Rákošiho.