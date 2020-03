Infolinka Ružomberka bude v čase epidémie funkčná 24 hodín denne

Ružomberok 24. marca (TASR) – Infolinka mesta Ružomberok, ktorá slúži ako informačný kanál o aktualitách a fungovaní radnice počas epidémie nového koronavírusu, bude funkčná 24 hodín denne. Telefónne číslo infolinky je 044/431 44 62. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



"V čase od 7.00 h do 15.00 h bude hovor smerovaný priamo do klientskeho centra, kde infolinka fyzicky sídli. Od 15.00 h do 7.00 h bude presmerovaná do budovy mestskej polície," vysvetlil Mydlo.



Popoludňajšie presmerovanie infolinky k príslušníkom mestskej polície navrhol jej náčelník Ivan Stromko. "Je to gesto, ako si navzájom pomôcť, za čo som veľmi vďačný," dodal primátor Igor Čombor.



Mesto Ružomberok je tak podľa hovorcu primátora doteraz jedinou samosprávou, kde v aktuálnej situácii operuje 24-hodinová infolinka.