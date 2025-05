Ružomberok investoval na zlepšenie triedenia odpadov a údržbu zelene

Ružomberok 14. mája (TASR) - Ružomberok investoval 365.000 eur na zvýšenie množstva vytriedených druhov komunálnych odpadov a údržbu zelene. Primátor mesta Ľubomír Kubáň v utorok (13. 5.) podpísal zmluvu, ktorá umožní realizovať tento projekt. Primátor o tom informoval na sociálnej sieti.



„Nakúpime nové stroje a zariadenia určené na ich zber, zvoz a nakladanie s nimi. Nová technika nám pomôže pri zbere kuchynského odpadu a odvoze do bioplynovej stanice, pri manipulácii so zeminou, stavebným odpadom, na prácu so zeleňou - pri opiľovaní, zbere lístia či kosení,“ uviedol Kubáň s tým, že technika pomôže nielen v meste, ale aj na cintoríne.



Ďalej doplnil, že do majetku mesta pribudnú dva kolesové traktory, hákový nosič kontajnerov s teleskopickým hydraulickým ramenom, päť kusov kontajnerov, náves na traktor, traktorová kosačka, kontajner s bočným vyklápačom a vysávacie zariadenie.