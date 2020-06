Katolícka univerzita v Ružomberku otvára hubársku poradňu

Ružomberok 15. júna (TASR) – Rady z oblasti mykológie môžu záujemcovia získať na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hubárska poradňa je k dispozícii každý pondelok od 15. júna do polovice novembra v čase od 13.00 h do 15.00 h. Univerzita o tom informuje na sociálnej sieti.



"Záujemcovia o určenie a prípadné konzultácie o možnom využití a aj vhodnom spôsobe prípravy či konzervácie húb môžu doniesť svoje nálezy. Pokiaľ možno, v čerstvom stave, neočistené. Pre spoľahlivejšie určenie by plodnice mali byť vybrané zo substrátu celé," uvádza univerzita.