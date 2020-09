Katolícka univerzita v Ružomberku neprechádza na dištančné vzdelávanie

Ružomberok 29. septembra (TASR) – Katolícka univerzita v Ružomberku zatiaľ neprechádza na dištančnú formu štúdia. Pre TASR to v utorok uviedol rektor univerzity Jaroslav Demko. Doplnil, že rozhodnutie prijali s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v regióne, meste aj na univerzite.



"Katolícka univerzita prijala opatrenia, ktoré majú obmedziť šírenie ochorenia COVID-19. Permanentne sledujeme vývoj na univerzite, v regióne, ako aj v republike. Riešenie situácie vidíme v postupnosti krokov tak, ako ich aj vykonávame - ide napríklad o odloženie praktických cvičení u niektorých zdravotníckych odborov alebo prechod na hybridné formy štúdia," priblížil rektor.



Okrem opatrení urobila univerzita aj podporné kroky - zabezpečila izoláciu študentov mimo študentských domovov v iných ubytovacích zariadeniach. "Keď si to však pandemická situácia bude vyžadovať, veľmi operatívne prejdeme k zmene formy štúdia," doplnil rektor.



Ústredný krízový štáb dôrazne odporučil vysokým školám zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania, ak je to možné. Rovnako sa majú vyprázdniť vysokoškolské internáty. Počas pondelkového (28. 9.) rokovania o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO).