Ružomberok komplexne zrekonštruuje verejné osvetlenie

Ružomberok 19. mája (TASR) - Ružomberok sa pripravuje na komplexnú výmenu verejného osvetlenia. O financovaní projektu prostredníctvom úveru vo výške 2,8 milióna eur z Environmentálneho fondu rozhodlo mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2023. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa.



Celková zákazka je vo výške viac ako 3,3 milióna eur bez DPH a tvorí ju aj opcia pre vysúťaženého zhotoviteľa na realizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v budúcich investičných projektoch mesta. Zákazka bude realizovaná formou „Naprojektuj a Postav“, pričom zhotoviteľ zabezpečí všetku potrebnú projektovú a technickú dokumentáciu na realizáciu opatrení, zabezpečí všetky povolenia, zhotoví dielo a odovzdá ho do vlastníctva mesta.



„Úver vo výške 2,8 milióna eur z Environmentálneho fondu bude mesto čerpať 20 rokov s výhodnou úrokovou sadzbou 0,1 percenta ročne a bez ďalších poplatkov za poskytnutie úveru, predčasné splátky alebo za monitoring. Celková ročná splátka bude v roku 2026 vo výške 65.655 eur,“ uviedol Miškovčík.



Verejné osvetlenie v Ružomberku zabezpečuje 3016 svietidiel rôzneho veku, z ktorých viac ako polovica presiahla svoju morálnu životnosť. V sústave verejného osvetlenia mesta je nainštalovaných približne 1500 kusov inteligentných (IoT) svietidiel na diaľkové riadenie. V predmete zákazky je aj dodanie informačného systému na riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia.



„Na základe dôkladnej obhliadky celej siete verejného osvetlenia v meste boli zistené viaceré nedostatky. Staré svietidlá sa vyznačujú slabým svetelným výkonom, veľkou energetickou náročnosťou a veľmi častou poruchovosťou. Dochádza k situáciám, keď pri maximálnej funkčnosti celej svetelnej sústavy a pri súčasnej prevádzke sú nedostatočne osvetlené takmer všetky ulice,“ podotkol primátor Ľubomír Kubáň.



Problémom sú aj stožiare verejného osvetlenia v meste, ktoré postavili pred 30 až 50 rokmi. „Ich pätice nie sú dostatočne utesnené, sú labilné a dochádza k ich rýchlemu poškodeniu. V súčasnosti stožiare neodolávajú ani minimálnym prejavom vandalizmu, častokrát samovoľne odpadávajú, sú otvorené, pričom vzniká nebezpečenstvo dotyku osôb a zvierat s časťou sústavy, ktorá je pod napätím,“ dodal Kubáň.



Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia by nemala byť dlhšia ako dva roky. V prvej etape mesto vymení 1700 kusov výbojkových svietidiel za LED technológiu. V druhej etape sa komplexne obnoví verejné osvetlenie v jednotlivých vytypovaných lokalitách podľa možnosti získania potrebných stavebných povolení. Posledná etapa prác bude zameraná na dokončenie obnovy a rozšírenie siete verejného osvetlenia a trvať by mala do druhej polovice roka 2027.