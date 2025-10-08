< sekcia Regióny
Konferencia v Ružomberku priblíži inovácie a budúcnosť sociálnej práce
Autor TASR
Ružomberok 8. októbra (TASR) - Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v spolupráci s Katolíckou univerzitou (KU) v Ružomberku a Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci organizuje dvojdňovú konferenciu s názvom Komora a sociálna práca: spolupráca, inovácie a budúcnosť profesie. Konferencia sa koná v stredu a vo štvrtok v priestoroch KU v Ružomberku. TASR o tom informoval prodekan pre zahraničné vzťahy a public relations KU Branislav Kľuska.
Na konferencii sa zúčastní množstvo členov komory, ktorí vykonávajú prácu v sociálnej starostlivosti. „Konferencia sa zameria na aktuálne témy v oblasti sociálnej práce vrátane multidisciplinarity, inovácií a budúcnosti profesie. Program zahŕňa prednášky, panelové diskusie a workshopy,“ uviedol Kľuska.
Medzi hlavné témy prvého dňa patrí otázka multidisciplinárneho prístupu v krízových situáciách, ako aj využívanie nových nástrojov v sociálnej práci čeliacej novým výzvam v meniacom sa svete. Počas druhého dňa bude konferencia zameraná na otázku zdravotného znevýhodnenia a ľudskej dôstojnosti.
Konferencia je určená pre odborníkov z oblasti sociálnej práce, vzdelávateľov, študentov a predstaviteľov verejnej správy. „Počas oboch dní konferencie sa budú konať špecializované workshopy zamerané na podporu kvality života sociálnych pracovníkov. Prvý deň konferencie sa uskutoční workshop zacielený na arteterapiu a druhý deň workshop orientovaný na supervíziu,“ spresnil Kľuska.
Podujatie prebieha pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
