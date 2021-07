Korýtko jazdí štvrtú sezónu, v stanici chystajú tematické podujatia

Ružomberok 16. júla (TASR) – Historický vláčik Korýtko v Ružomberku jazdí už štvrtú sezónu. Vlak s vozňom pre bicykle a kočíky premáva počas všetkých prázdninových víkendov na trojkilometrovom úseku zrekonštruovanej železnice. Okrem bežnej prevádzky vláčika sú v konečnej stanici Zápalkáreň počas leta pripravené štyri tematické podujatia. Prvé z nich sa uskutoční v sobotu.



„Najbližšia sobota bude farmárska - návštevníci u nás budú vidieť rôzne domáce zvieratká a pre najmenších bude k dispozícii aj jazda na koni. Ďalšia sobota bude venovaná papierenstvu, ktoré má s Ružomberkom spojenú históriu aj súčasnosť. V auguste nás čaká modelársky a divadelný deň s našimi ochotníkmi," povedala Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice.



V posledný júlový piatok (30. 7.) vláčik absolvuje aj špeciálnu trasu naprieč Liptovom do Kráľovej Lehoty a späť.



„Z Ružomberka sa tak dostanú cyklisti až do Kráľovej Lehoty so zastávkami v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku. Z horného Liptova sa dostanú záujemcovia na konečnú Korýtka do stanice zápalkáreň a späť. Je to špeciálna jazda," skonštatovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.



Vo vlaku by mali návštevníci používať rúška, dezinfekcia rúk je zabezpečená.



Bývalá Korytnická železnica vznikla v roku 1908, jej prevádzku ukončili v roku 1974. Pôvodná železnica bola dopravným prostriedkom pre prepravu tovaru aj cestujúcich z okolitých obcí do Ružomberka. Vozila aj hostí do kúpeľov v Korytnici. V závere jej existencie sa z nej postupne stávala skôr turistická atrakcia. V roku 2018 sa podarilo obnoviť torzo z pôvodnej trasy, ktorou vláčik jazdil v minulom storočí.