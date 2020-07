Ružomberok má nového hlavného kontrolóra, stal sa ním D. Mataj

Ružomberok 8. júla (TASR) - Novým hlavným kontrolórom mesta Ružomberok sa stal Dušan Mataj. V tajnom hlasovaní počas stredajšieho mimoriadneho rokovania ružomberského mestského zastupiteľstva získal hlasy nadpolovičnej väčšiny poslancov. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Hlavnou náplňou Matajovej budúcej činnosti bude prevencia voči vzniku nedostatkov, ktoré kontrolóri zvyknú vytýkať samosprávam. Uviedol to počas prezentácie pred mestskými poslancami, ktorá u každého kandidáta na post hlavného kontrolóra trvala do desiatich minút. "Spomedzi siedmich kandidátov sa Matajovi darilo najlepšie, v tajnej voľbe získal 15 hlasov," spresnil Mydlo.



Mataj sa od 1. septembra stane hlavným mestským kontrolórom na obdobie do roku 2026. Doteraz pôsobil ako vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v Ružomberku. V minulosti bol vedúcim investičného oddelenia mestského úradu v Ružomberku, prednostom mestského úradu i vedúcim kancelárie primátora mesta. Po odstúpení poslanca Miroslava Zuberca z volebného obvodu Polík sa stal poslancom mestského zastupiteľstva.