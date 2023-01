Ružomberok má pripomienky k návrhu zonácie Národného parku Veľká Fatra

Ružomberok 3. januára (TASR) – Najnovší návrh zonácie Národného parku (NP) Veľká Fatra sa pre mesto Ružomberok javí ako nevýhodný. Informoval o tom hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík s tým, že samospráva bude návrh pripomienkovať.



"K novej zonácii sme sa stretli so zástupcami dotknutých miest a obcí. Určite k nemu pripravíme pripomienky, ktoré zohľadnia názor odborníkov i mesta. Doterajšia podoba dvoch prírodných rezervácií a ich ochranných pásiem na lesných pozemkoch mesta sa zdá dostačujúca. Predpokladáme však, že si dokážeme na ďalších stretnutiach na úrovni okresu i národného parku vysvetliť všetky sporné otázky, ktoré k návrhu máme," priblížil Miškovčík.



NP Veľká Fatra, ktorý sa rozprestiera aj na území okresu Ružomberok, prejde novou zonáciou. Návrh predstavilo ministerstvo životného prostredia začiatkom decembra minulého roka. Najvyšší, piaty stupeň ochrany sa má z aktuálnych 19,48 percenta zvýšiť na 41,55 percenta jeho územia. Do desiatich rokov by envirorezort chcel najvyšší stupeň ochrany rozšíriť na viac ako polovicu územia NP.