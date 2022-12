Ružomberok má schválený rozpočet na rok 2023, bude so schodkom

Ružomberok 22. decembra (TASR) – Mesto Ružomberok má schválený rozpočet na rok 2023. Návrh rozpočtu v stredu (21. 12.) jednomyseľne odsúhlasil mestský poslanecký zbor. Samospráva bude v budúcom roku hospodáriť so schodkom. Na zostavenie vyrovnaného rozpočtu mestu chýba minimálne 1,1 milióna eur. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca primátora mesta Vladimír Miškovčík.



Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 27.701.772 eur, spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií predstavujú 28.653.232 eur. Výdavky sú rozpočtované vo výške 32.300.000 eur. Bežné výdavky sú 29.761.563 eur, kapitálové výdavky 1.851.819 eur a finančné operácie 686.618 eur. Do rozpočtu sú zahrnuté len tie investičné výdavky, na ktoré je uzatvorená zmluva o dielo, prípadne zmluva o poskytnutí dotácie.



Primátor mesta Ľubomír Kubáň avizoval, že rozpočet plánujú prepracovať a upravený ho predložiť na marcové rokovanie zastupiteľstva. Aktuálny návrh je podľa jeho slov dočasný a pripravený preto, aby sa vyhli rozpočtovému provizóriu. Zdôraznil, že návrh rozpočtu vzhľadom na krátkosť času pripravovali inak ako v minulom období. "Nebol pripravovaný s vedením mesta, keďže funkciu som prevzal až 28. novembra. Rozpočet pripravili na základe roku 2022 a doplnili známe čísla dotýkajúce sa zvýšenia miezd vo verejnej správe počas budúceho roka o 17 percent, pracovníkov školstva o 22 percent a odhadované zvýšenia energií na úrovni približne 300 percent," vysvetlil.



Ružomberskí mestskí poslanci primátora poverili prípravou návrhu zmeny rozpočtu. Tá by mala zohľadniť nepriaznivý celospoločenský ekonomický vývoj a zabezpečí zamedzenie krytia bežných výdavkov z fondu rozvoja mesta.