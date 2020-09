Mauzóleum Andreja Hlinku navštívil toto leto rekordný počet ľudí

Ružomberok 3. septembra (TASR) – Mauzóleum Andreja Hlinku v Ružomberku navštívilo počas tohtoročnej letnej sezóny 2750 ľudí. Podľa hovorcu ružomberského primátora Viktora Mydla ide o rekordný počet návštevníkov.



„Bezplatné prehliadky mauzólea každoročne sprístupňujú turistom životný príbeh katolíckeho kňaza, politika, publicistu, prekladateľa a národovca Andreja Hlinku. Tento rok sa o ne starali lektori z radov študentov od 1. júla do 31. augusta," priblížil Mydlo.



Miest, ktoré sú spojené s osobou Hlinku, je v meste viacero, magistrát preto lektorské služby zhrnul do jedného názvu – Po stopách Andreja Hlinku. „Ich súčasťou je aj lektorská služba v dome Andreja Hlinku v Černovej," doplnil hovorca.



Mauzóleum otvorili 31. októbra 1939. Hlinkove ostatky tam zotrvali do 4. februára 1945, keď ich z obáv pred postupujúcim frontom preniesli na doposiaľ neznáme miesto. Napriek absencii telesných ostatkov nájdu turisti v mauzóleu viacero artefaktov, ktoré pripomínajú život a dielo Hlinku.