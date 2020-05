Ružomberok chce poznať environmentálne dosahy nového zámeru Mondi SCP

Ružomberok 11. mája (TASR) – Ružomberská samospráva chce spoznať environmentálne dosahy zámeru spoločnosti Mondi SCP vybudovať nový kotol na biomasu. Primátor Igor Čombor požiadal envirorezort, aby sprístupnil informáciu o možnom vplyve takejto investície na životné prostredie. Pre TASR to potvrdil hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Oznámenie o zámere vybudovať nový kotol dostalo mesto v apríli. "V súlade so zákonom o životnom prostredí mesto vydalo stanovisko a odoslalo ho na ministerstvo životného prostredia. V stanovisku mesto žiada, aby nám ministerstvo sprístupnilo informácie o možných dosahoch tohto zámeru na životné prostredie v našom meste. Predpokladáme, že sa posúdia všetky možné dosahy, ktoré by spôsobila prevádzka nového kotla," vysvetlil prostredníctvom videa na sociálnej sieti ružomberský viceprimátor Michal Lazár.



Týmto krokom sa mesto podľa Lazára stáva dotknutou osobou. Všetky relevantné informácie pri posudzovaní dosahov na životné prostredie dostanú aj mestskí poslanci. "Všetci si uvedomujeme, aká veľká je envirozáťaž v Ružomberku. Je to nielen dopravou, ale aj priemyselnou výrobou. Preto nám všetkým záleží na tom, aby sme pre našich obyvateľov zabezpečili normálne životné prostredie - aby sa zlepšovalo, nie zhoršovalo," doplnil viceprimátor s tým, že mesto sa bude zúčastňovať na všetkých konaniach v tejto veci.



Ružomberský podnik na výrobu celulózy a papiera začiatkom apríla oznámil, že zvažuje výmenu súčasného kotla na biomasu za nový. Spoločnosť už v tejto súvislosti podala žiadosť o posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie o tom, či k realizácii investície aj dôjde, však zatiaľ nebolo prijaté, konkretizovala komunikačná manažérka spoločnosti Martina Piláriková.



Nový kotol na biomasu by mal byť projektovaný tak, aby mohol spracovať aj zvyškový odpad z recyklovaného papiera v rámci závodu. "Tento krok umožní spoločnosti posun vpred v dlhodobom zámere stať sa tzv. zero waste podnikom. Investícia do nového zariadenia by mala výhodu výrazne vyššej energetickej účinnosti a vyššieho výkonu. Zároveň sa zakúpením a nainštalovaním najlepších dostupných technológií znížia aj emisie do ovzdušia," zdôraznila Piláriková.