Ružomberok chce prerobiť základnú školu na denný stacionár

Ružomberok 2. decembra (TASR) - Mesto Ružomberok chce prerobiť bývalú základnú školu na Ulici Štefana Nahálku na denný stacionár. Náklady na rekonštrukciu odhadlo na 1,1 milióna eur. Dodávateľa prác hľadá prostredníctvom verejnej súťaže.



Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia dvojposchodovej budovy bývalej základnej školy na Ulici Š. Nahálku na denný stacionár, spresnila samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila radnica najnižšiu ponúknutú sumu. Svoje ponuky môžu uchádzači predkladať do 19. decembra.



Ako pred časom informoval ružomberský primátor Ľubomír Kubáň, investíciu chcú financovať z plánu obnovy v rámci projektov Európskej únie. Dodal, že ak budú úspešní, denný stacionár na Ulici Štefana Nahálku vyrastie ešte v tomto funkčnom období. Realizáciou projektu by podľa Kubáňa pomohli ľuďom, ktorí potrebujú pomoc z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo po dovŕšení dôchodkového veku. Zdôraznil, že by sa tým rozšírila aj ponuka sociálnych služieb poskytovaných na území mesta.



Novovzniknutý denný stacionár s kapacitou 30 miest by mal byť rozčlenený na dve časti. Na prízemí budú prijímatelia sociálnej služby v dôchodkovom veku, poschodie poslúži klientom s poruchou autistického spektra. Prebudovaním priestorov budovy na prízemí pribudnú jedáleň, kuchynka na výdaj stravy, spoločenská, oddychová aj izolačná miestnosť, sociálne zariadenia či asistovaná kúpeľňa. Na poschodí vybudujú spoločenskú miestnosť, ktorá sa dá dispozične deliť a prispôsobovať podľa denných aktivít klientov na ďalšie menšie priestory. V samostatnej oddychovej miestnosti by chceli praktizovať liečebnú metódu Snoezelen.