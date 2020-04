Ružomberok pre nový koronavírus uzatvára všetky detské ihriská

Ružomberok 3. apríla (TASR) - Ružomberská radnica vydala nariadenie, prostredníctvom ktorého uzatvára všetky detské ihriská v meste. Zatvorenie zabezpečí mestská polícia. Opatrenie má zabrániť šíreniu nového koronavírusu. TASR o tom v piatok informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Nariadenie, ktorým mesto zakazuje obyvateľom stýkať sa v priestoroch detských ihrísk, prišlo po tom, ako na to radnicu vyzvali poslanci a verejnosť. "Množili sa nám sťažnosti, že ľudia porušujú odporučenie nestýkať sa s inými, ktoré vydal hlavný hygienik SR v marci. So zreteľom na blížiace sa oteplenie a aktuálne aj pekný víkend sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto kroku," povedal viceprimátor Michal Lazár, ktorý predsedá každodenným mimoriadnym poradám vedenia mesta.



Uzatvorenie detských ihrísk mesto zrealizuje prostredníctvom príslušníkov mestskej polície - tí ich v piatok označia a niektoré aj opáskujú. Nariadenie musia podľa Lazára zodpovedne prijať všetci rodičia a svoj voľný čas by mali tráviť radšej mimo ihrísk.



"Detské ihriská budú zatvorené, kým sa situácia v republike neupokojí. Vtedy môžeme začať uvažovať o uvoľnení niektorých našich opatrení, ktorých cieľom je eliminovať riziko nákazy," zdôraznil Lazár.