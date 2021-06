Ružomberok predstavil program kultúrneho leta 2021

Ružomberok 22. júna (TASR) - Kultúrne leto v Ružomberku nazvané Leto u Hýroša bude túto sezónu pozostávať z 80 vystúpení a aktivít, ktoré doplnia desiatky partnerských podujatí. Pripravujú ho počas mesiacov júl až august. Všetky aktivity budú pre domácich aj návštevníkov zadarmo, potvrdili v utorok z informačného centra v Ružomberku.



Podujatia sa budú konať od 1. júla do 29. augusta šesťkrát do týždňa, každý deň bude patriť inému druhu umenia. Pondelky budú venované podujatiu Prečítané leto v mestskej knižnici, v utorky si môžu záujemcovia vyskúšať maľovanie s lektorom. Stredy budú patriť spoznávaniu mesta so sprievodcom. Pre priaznivcov literatúry bude počas štvrtkov organizovaná diskusia so spisovateľmi spojená s čítaním a podpisovaním kníh. Piatky budú patriť hudobným koncertom, v nedeľu sa bude program deliť na vystúpenia pre seniorov a vystúpenia pre deti. Ako načrtol riaditeľ ružomberského Kultúrneho domu Andreja Hlinku, väčšina podujatí bude v Parku Štefana Nikolaja Hýroša, ktorý poskytuje priestor na umelecké aktivity pod holým nebom. „V prípade zlého počasia budú aktivity v ružomberskej synagóge," uviedol.



Hlavnou myšlienkou Leta u Hýroša je nielen prísť kultúru konzumovať, ale naučiť sa ju aj osobne vytvárať. „Na tento účel slúži výtvarný plenér, kde si bude môcť každý vyskúšať maľbu obohatenú o odbornú pomoc. Vytvárať umenie sa môže každý návštevník naučiť aj počas diskusií so spisovateľmi, ktoré budú prebiehať ako priateľský rozhovor moderátora so spisovateľom. Počas neho zistíme, aké ťažké je napísať knihu, ako sa hľadá múza a koľko času a energie na výrobu knihy potrebujeme," povedal hovorca mesta a spoluautor kultúrneho programu Viktor Mydlo.



Celkový rozpočet na Leto u Hýroša by nemal presiahnuť 15 000 eur. „Z bezpečnostných dôvodov bude park ohradený zábranami, jasne budú označené vchody a východy z parku a každý návštevník dostane na ruku pásku, aby organizátori vedeli kedykoľvek preukázať počet návštevníkov v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR," informoval Mydlo. Zdôraznil, že nevyhnutné bude prekrytie dýchacích ciest.