Ružomberok chce zachovať poľovníctvo v Národnom parku Veľká Fatra

Ružomberok 15. februára (TASR) - Mesto Ružomberok žiada zachovať výkon poľovníctva v Národnom parku (NP) Veľká Fatra. Ide o jednu zo zásadných pripomienok, ktoré samospráva poslala k najnovšiemu návrhu zonácie NP. Radnica chce okrem toho byť napríklad aj pri tvorbe nového návštevného poriadku.



Požiadavku na zachovanie poľovníctva zdôvodnili najmä premnoženou lesnou zverou, ktorá sa pohybuje v okrajových častiach Ružomberka. "Ak sa poľovné právo nezachová, táto zver môže v budúcnosti spôsobiť vážny problém. Takisto je tu nutnosť lovu predátorov hlucháňa, ak chceme pomôcť stabilizovaniu jeho stavov," uviedol pre TASR hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Mesto ďalej žiada účasť pri tvorbe nového návštevného poriadku NP Veľká Fatra. "U skupiny obyvateľstva prevládajú obavy, že obľúbené turistické trasy budú po novej zonácii môcť využívať len po zaplatení vstupného," skonštatoval hovorca. Spoluprácou pri vytváraní návštevného poriadku chcú podľa jeho slov prispieť k čo najmenšiemu obmedzeniu pohybu obyvateľov na vyznačených turistických trasách.



Zo strany samosprávy padla aj požiadavka na vypracovanie účinného systému ochrany pred podkôrnym hmyzom alebo systému následnej kompenzácie škôd spôsobených týmto hmyzom. "Pri avizovanom zámere rozšírenia bezzásahových zón na polovicu národného parku totiž možno s určitosťou očakávať masívne ataky podkôrneho hmyzu. Ten sa z bezzásahových zón šíri do okolitých lesných porastov, teda aj do tých v majetku mesta," zdôvodnil Miškovčík.



Radnica požiadala aj o vypracovanie dosahovej analýzy v sociálnej a ekonomickej oblasti. Tá by mala zahŕňať vplyv na obyvateľstvo a záujmové skupiny, ktoré pôsobia v dotknutom území, a tiež spôsob budúceho financovania prevádzky národného parku.



NP Veľká Fatra, ktorý sa rozprestiera aj na území okresu Ružomberok, prejde novou zonáciou. Návrh predstavilo ministerstvo životného prostredia začiatkom decembra minulého roka. Najvyšší, piaty stupeň ochrany sa má z aktuálnych 19,48 percenta zvýšiť na 41,55 percenta jeho územia. Do desiatich rokov by envirorezort chcel najvyšší stupeň ochrany rozšíriť na viac ako polovicu územia NP.