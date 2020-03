Mestský úrad v Ružomberku zatvorili pre verejnosť

Ružomberok 11. marca (TASR) – Ružomberský mestský úrad je od stredy do odvolania zatvorený pre verejnosť. Vybavovať budú len klientov s neodkladnými požiadavkami. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo s tým, že opatrenie vyplynulo zo stredajšieho mimoriadneho zasadania krízového štábu mesta v súvislosti s možnou hrozbou nákazy novým koronavírusom.



"Hlavný vchod do radnice je uzamknutý. Bočný bezbariérový je otvorený, no strážený príslušníkmi mestskej polície, ktorí vyzývajú klientov preukázať dôvod návštevy. V prípade, že ich dôvod je odkladný alebo riešiteľný elektronicky, klienti sú na tento krok vyzvaní," vysvetlil Mydlo. Dodal, že úradné hodiny budú nezmenené a zamestnanci sa budú venovať elektronickej agende.