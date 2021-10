Na Plavisku v Ružomberku pribudne 45 nájomných bytových jednotiek

Ružomberok 6. októbra (TASR) – Nájomný bytový dom na Plavisku v Ružomberku za 3,3 milióna eur ide do výstavby. Jeho základný kameň poklepali v stredu v bývalom areáli Technických služieb v širšom centre mesta. Investícia prinesie 39 nájomných bytových jednotiek. Ukončenie stavebných prác je naplánované na jeseň budúceho roka.



"Budeme doháňať to, čo sme zameškali. Ružomberok pocíti, že stavať nové byty je pre mesto pozitívny moment. Snáď sa tak podarí zabrániť úbytku obyvateľov, ktorý je dnes evidentný," povedal ružomberský primátor Igor Čombor.



Celková obstarávacia cena bytového domu Plavisko 1 je 3.318.800 eur. Vedenie mesta na realizáciu výstavby použije okrem vlastných zdrojov dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby i úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ten bude mesto splácať 40 rokov s úrokom jedno percento. V bytovom dome sa bude nachádzať 16 jednoizbových, 15 dvojizbových, osem trojizbových bytov, 22 vnútorných garážových státí a 17 parkovacích miest.



Ružomberský primátor avizoval, že okrem nájomného bytového domu Plavisko 1 mesto projekčne pripravilo a na rok 2022 plánuje realizáciu nájomných bytových domov Plavisko 2 a 3, čo prinesie ďalších 84 bytových jednotiek. Dokopy by tak na parcele malo vzniknúť 123 nových bytov. V poradovníku na pridelenie nájomného bývania sa momentálne nachádza 226 žiadateľov.



Ako priblížil generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht, každoročne evidujú záujem o výstavbu 1200 až 1300 nájomných bytov. „Tento rok sme na úrovni 1400 nájomných bytov, čo sa týka obstarania zo strany samospráv. Zo strany súkromného sektora evidujeme požiadavku na zhruba 500 nájomných bytov. Aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je to veľmi pozitívne číslo," skonštatoval. Ako dodal, je vidieť, že záujem zo strany samospráv aj súkromného sektora je pomerne veľký.