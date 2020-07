Návštevníkov Ružomberka počas leta opäť odvezie historický vláčik

Ružomberok 12. júla (TASR) – Historický vláčik Korýtko v Ružomberku bude v aktuálnej letnej turistickej sezóne premávať počas všetkých prázdninových víkendov. Vlak s vozňom pre bicykle a kočíky cestujúcich odvezie po trojkilometrovom úseku zrekonštruovanej železnice z ružomberskej hlavnej stanice po tzv. Zápalkáreň. Odtiaľ sa môžu vydať na 23 kilometrov dlhú cyklotrasu do Korytnice.



"Za dva roky novodobej prevádzky vláčik Korýtko previezol viac ako 10.000 ľudí. Tretia sezóna jeho prevádzky sa začala v júli. Novinkou oproti minuloročnej úspešnej sezóne je nový asfalt na ďalšom úseku trasy Cyklokorytničky, tiež inštalácia zastávok s LED displejmi na stanici v Ružomberku aj na Zápalkárni," uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Starobylý vlak jazdí po torze pôvodnej trasy bývalej Korytnickej železnice, ktorú prevádzkovali v rokoch 1908 až 1974. Časť z nej sa podarilo obnoviť zásluhou mesta, liptovskej OOCR a miestnych nadšencov. Pôvodná železnica bola dopravným prostriedkom pre prevoz tovaru aj cestujúcich z okolitých obcí do Ružomberka za prácou, na úrady či do nemocnice. Prepravovala aj hostí do kúpeľov v Korytnici. V závere jej existencie sa z nej postupne stávala skôr turistická atrakcia.



"Návštevníci Liptova si vďaka vláčiku môžu nielen zabicyklovať na trase Cyklokorytničky, ale môžu sa vybrať aj do Vlkolínca – pamiatky UNESCO. Prírodným skvostom je tiež neďaleký Brankovský vodopád. So svojou výškou 55 metrov je najvyšším vodopádom v Nízkych Tatrách a zároveň sa radí do prvej päťky najvyšších vodopádov na Slovensku. Možností na turistiku či cyklistiku s využitím vláčika je veľa a najmenšie deti poteší už len to, že sa ním zvezú," povedal jeden z miestnych aktivistov Miroslav Klíma.



Projekt spolu s mestom a aktivistami realizuje OOCR Región Liptov. Použije naň prostriedky aj z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 6500 eur.