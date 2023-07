Návštevy medveďov na cintoríne v Ružomberku neprestali

Ružomberok 12. júla (TASR) - Opätovné návštevy medveďov hnedých hlásia z ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Ďalšie jedince spozorovali aj v blízkosti ružomberského mestského cintorína. TASR o tom v stredu informoval hovorca primátora Ružomberka Vladimír Miškovčík. Dodal, že zásahový tím je informovaný, situáciu monitoruje a podniká opatrenia. Obyvateľov radnica upozornila, aby zvýšili opatrnosť a správali sa zodpovedne.



"Napriek tomu, že v minulom období sa zásahovému tímu podarilo na mestskom cintoríne v Ružomberku odchytiť a usmrtiť dvoch synantropných medveďov, problémy s ich návštevami v blízkosti ľudských obydlí úplne nevymizli," uviedol Miškovčík.



Doplnil, že stále platia preventívne opatrenia, ktoré prijalo mesto na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov. Mestský cintorín je od 19.00 h do 8.00 h uzatvorený. "V lokalitách, kde vyčíňajú medvede, je posilnená činnosť hliadok mestskej polície," ubezpečil hovorca.



Medvede lákajú na hroby sviece, ktoré majú podľa rozboru v sebe prímesi hovädzieho a bravčového loja. Radnica preto žiada návštevníkov cintorína, aby ich do odvolania nepoužívali.



Radnica v spolupráci so zásahovým tímom a mestskými lesmi pracuje na umiestnení elektrického ohradníka na cintorín. "V tieto dni odstraňujú technické služby náletové a iné dreviny v časti, kde nainštalujú viac ako 200-metrový plot," dodal hovorca s tým, že mesto opätovne žiada štát o zvýšenú aktivitu pri riešení akútnych problémov s medveďom v Ružomberku.



Výskyt medveďa spozorovali aj v Zázrivej, v časti Malá Petrová. Z informácií, ktoré obec zverejnila na svojom webe, vyplýva, že zviera sa už niekoľko dní v podvečerných hodinách pohybuje v blízkosti domov. "Vyzývame verejnosť, aby bola počas pohybu v prírode obozretná a do prírody chodila v skupinkách," uviedla samospráva.



Minister životného prostredia Milan Chrenko v stredu po rokovaní vlády informoval o tom, že envirorezort posilňuje spoluprácu so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR, samosprávami, mestskou a obecnou políciou, a to v súvislosti s výskytmi medveďa. Podľa jeho slov sa snažia nadviazať užšiu spoluprácu aj s poľnohospodármi a poľovníckymi združeniami v dotknutých regiónoch. Chrenko tvrdí, že kontrolujú legálne aj nelegálne vnadiská pre zver, sústredia sa tiež na nelegálne skládky.