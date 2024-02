V Ružomberku novú plaváreň stavať nebudú, chceli by obnoviť starú

Ružomberok 14. februára (TASR) - Novú plaváreň pri zimnom štadióne v Ružomberku stavať nebudú. Potvrdil to v stredu pre médiá ružomberský primátor Ľubomír Kubáň. Avizoval, že plánujú zrekonštruovať a pristaviť starú.



"Nová plaváreň je pasé, mesto sa môže prikryť iba takou perinou, na akú má. Takže sme schválili 50.000 eur na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starej plavárne," podotkol Kubáň. Samospráva tak podľa primátora oproti pôvodným plánom ušetrí minimálne štyri milióny eur.



Predpokladaná hodnota zákazky za rekonštrukciu sa pohybuje okolo troch miliónov eur. Projekt by neobsahoval len samotnú renováciu starej plavárne, ale tiež dve sauny, ochladzovací bazén, šmýkačku pre deti i prístavbu, v ktorej by sa nachádzal výcvikový bazén pre neplavcov. Hlavný bazén by zostal v tej istej dĺžke a šírke. "Viac nám napovie realizačný projekt, ktorý sme si dali spracovať, a potom verejné obstarávanie," dodal primátor.



Renováciu plánujú financovať z viacerých zdrojov. V lokalite, kde mala stáť nová plaváreň, by podľa Kubáňa časom mohlo vzniknúť nové športovisko. "Určite sa budeme zamýšľať nad tým, aby sme tam vybudovali nejakú multifunkčnú halu pre mesto, ak to bude reálne," ubezpečil.



Problémy okolo novej plavárne odštartoval sporný dodatok k výstavbe za 1,2 milióna eur. Ten podpísal tri dni pred ustanovujúcim zastupiteľstvom v roku 2022 vtedajší viceprimátor a konateľ mestskej spoločnosti CZT Ružomberok Ján Bednárik. Cena stavby sa tak zvýšila zo 7,1 na 8,3 milióna eur. Nárast sumy odôvodňovali ako dôsledok inflácie.



Nový primátor Kubáň chcel po svojom nástupe do funkcie dodatok zrušiť. Poukazoval najmä na to, že bol uzatvorený bez vedomia a súhlasu mestského zastupiteľstva. Zvýšenie ceny prác označil za nehospodárne a ekonomicky neopodstatnené. Mestskí poslanci Kubáňa zaviazali, aby dodatok zrušil. Následne radnica podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu machinácií. Polícia už vo veci začala trestné stíhanie.