Ružomberok od apríla zavedie zvýhodnený Senior pas
Autor TASR
Ružomberok 26. marca (TASR) - Ružomberská samospráva po dohode so zmluvným dopravcom mesta zavedie od 1. apríla v mestskej autobusovej doprave (MAD) zvýhodnený Senior pas. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík informoval, že Senior pas poskytne celoročné zvýhodnené cestovné nad rámec aktuálne platných zliav pre ľudí vo veku nad 70 rokov.
Senior pas v cene 29 eur na rok bude platiť len v MAD Ružomberok s existujúcou dopravnou kartou pre cestujúcich, ktorí ju už zaobstaranú majú. Pre seniorov, ktorí ju ešte vydanú nemajú, bude zľava funkčná po zakúpení dopravnej karty v klientskom centre dopravcu Umbrella City Lines SK.
„Mesto Ružomberok týmto vychádza v ústrety seniorom nad 70 rokov, keďže v rámci Integrovaného dopravného systému (IDS) Žilinského samosprávneho kraja takáto zľava v súčasnosti nie je poskytovaná. V prípade, že sa osvedčí, nie je vylúčené, že do budúcna takúto tarifu zavedú aj iné mestá zaradené v IDS,“ spresnil hovorca.
