Ružomberok opäť po roku organizuje deň otvorených dverí radnice mesta
Autor TASR
Ružomberok 26. novembra (TASR) - Ružomberok opäť po roku organizuje deň otvorených dverí radnice mesta. Vo štvrtok (27. 11.) bude môcť verejnosť navštíviť radnicu v troch vstupoch o 16.00 h, 18.00 h a o 20.00 h. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„Mestský úrad chceme aj takýmto spôsobom opätovne priblížiť verejnosti. Jedinečnú historickú budovu, v ktorej pracujeme, veľa ľudí nepozná. Radi im ju predstavíme počas komentovanej prehliadky, na ktorej sa dozvedia veľa informácií. Predstavíme tiež zákutia radnice, ktoré bežne nie sú verejnosti dostupné,“ priblížil hovorca.
Návštevníci sa dozvedia zaujímavosti z histórie mesta a konať sa bude aj večerná návšteva Mauzólea Andreja Hlinku. Z dôvodu limitovaného počtu 25 ľudí na komentovanej prehliadke v jednom vstupe je potrebné sa na deň otvorených dverí vopred registrovať prostredníctvom elektronického rezervačného systému.
