< sekcia Regióny
Ružomberok oslávil výročie SNP a ocenil účastníka bojov
Pietny akt kladenia vencov sa konal pri bráne bývalého podniku Sólo, pri pamätníku v Ústrednej vojenskej nemocnici a pri pamätníku Partizánskej matky.
Autor TASR
Ružomberok 27. augusta (TASR) - Mesto Ružomberok si v stredu pripomenulo 81. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Primátor Ľubomír Kubáň ocenil 103-ročného priameho účastníka bojov o Revúcku dolinu Antona Bajdíka. Okrem Ceny primátora mesta Ružomberok dostal aj najvyššie ocenenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) - Zlatú medailu M. R. Štefánika, ktorú mu odovzdal tajomník Ústredného výboru SZPB Zdenko Marton.
Primátor taktiež udelil pamätný list Petrovi Griešovi, ktorý je každoročnou súčasťou pietnych podujatí a spomienok v Ružomberku. Ako poďakovanie nielen za tieto aktivity, ale aj za jeho činnosť v Klube vojenskej histórie Vlkolínsky odboj a angažovanie sa v osvetovej činnosti.
Pietny akt kladenia vencov sa konal pri bráne bývalého podniku Sólo, pri pamätníku v Ústrednej vojenskej nemocnici a pri pamätníku Partizánskej matky. „Ústredná vojenská nemocnica zohrala obrovskú úlohu v SNP, pretože zabezpečovala veci, ktoré súviseli so starostlivosťou o zranených a chorých. Ružomberok bol dokonca miestom, ktoré bolo oslobodené o dva dni skôr než iné územia SR, čiže aj pre mesto má SNP obrovský význam,“ spresnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Podľa slov primátora pri kladení vencov neprejavujú len úctu padlým, ale zároveň pripomínajú, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou. „Každá generácia nesie zodpovednosť za to, aby tieto hodnoty chránila, posilňovala a odovzdala ďalej,“ doplnil Kubáň.
Primátor taktiež udelil pamätný list Petrovi Griešovi, ktorý je každoročnou súčasťou pietnych podujatí a spomienok v Ružomberku. Ako poďakovanie nielen za tieto aktivity, ale aj za jeho činnosť v Klube vojenskej histórie Vlkolínsky odboj a angažovanie sa v osvetovej činnosti.
Pietny akt kladenia vencov sa konal pri bráne bývalého podniku Sólo, pri pamätníku v Ústrednej vojenskej nemocnici a pri pamätníku Partizánskej matky. „Ústredná vojenská nemocnica zohrala obrovskú úlohu v SNP, pretože zabezpečovala veci, ktoré súviseli so starostlivosťou o zranených a chorých. Ružomberok bol dokonca miestom, ktoré bolo oslobodené o dva dni skôr než iné územia SR, čiže aj pre mesto má SNP obrovský význam,“ spresnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Podľa slov primátora pri kladení vencov neprejavujú len úctu padlým, ale zároveň pripomínajú, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou. „Každá generácia nesie zodpovednosť za to, aby tieto hodnoty chránila, posilňovala a odovzdala ďalej,“ doplnil Kubáň.