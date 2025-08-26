< sekcia Regióny
Ružomberok ožije multižánrovým festivalom Fullove dni
Tradičný mestský multižánrový festival Fullove dni ponúkne od 28. do 31. augusta program plný výtvarných, hudobných, filmových, divadelných, tanečných, dizajnérskych a tvorivých zážitkov.
Autor TASR
Ružomberok 26. augusta (TASR) - Mesto Ružomberok ožije príbehom svojho rodáka a umelca Ľudovíta Fullu. Tradičný mestský multižánrový festival Fullove dni ponúkne od 28. do 31. augusta program plný výtvarných, hudobných, filmových, divadelných, tanečných, dizajnérskych a tvorivých zážitkov. TASR o tom informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.
Cieľom festivalu je pripomenúť si život a dielo Ľudovíta Fullu a ponúknuť jeho umelecký odkaz ako inšpiráciu. „Život nášho významného rodáka majstra Fullu je obrazom vizionára, umelca, ktorého dielo presahuje hranice regiónu, Slovenska i času. Fullove dni sú oslavou tvorivosti, odvahy a krásy. Nech sú nám pripomienkou, že umenie má moc meniť svet - tak ako ho menil Ľudovít Fulla,“ uviedol organizátor Fullových dní a viceprimátor Ružomberka Róbert Kolár.
Fullove dni ponúknu program, v ktorom nechýbajú tvorivé dielne, umelecké inštalácie, výstavy, filmové predstavenia, hudobno-tanečné programy, ale aj koncerty pre širokú verejnosť. „Predstaví sa Jana Kirschner, kapela Hex či Es Jazz Quartet. Medzi návštevníkov festivalu zavíta aj komik Jakub Zitron Ťapák so svojou originálnou stand-up šou,“ podotkol Miškovčík.
Festival otvorí výstava Zen - Zrkadlo okamihu v Galérii Rozeta, kde sa predstavia umelci Ján Kudlička a Krzystof Trusz. Ružomberský tanečný klub Galaxy Dance predstaví tanečné spracovanie ikonických obrazov majstra Fullu. Návštevníci sa môžu tešiť aj na divadelnú komédiu s názvom Kompletný Shakespeare za 120 minút.
Pre deti je pripravené premietanie animovanej rozprávky Tonko, Slávka a kúzelné svetlo a Teatro Tatro prichádza s programom pre celú rodinu v adaptácii rozprávkovej klasiky o Červenej čiapočke. Program doplní workshop kaligrafie, šou Vedeckohračkovanie spojená s interaktívnou výstavou priamo v centre mesta, cyklovýlet Bicyklom za Fullom či jazda vláčikom Korýtko.
