Ružomberok plánuje ekologizáciu mestskej hromadnej dopravy
Autor TASR
Ružomberok 4. februára (TASR) - Mesto Ružomberok plánuje modernizáciu a ekologizáciu mestskej hromadnej dopravy (MHD). Samospráva sa bude uchádzať o financie na nákup elektrických vozidiel MHD a výstavbu súvisiacej infraštruktúry v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK.
Podanie žiadosti o NFP vo výške 5.166.613,37 eura schválili ružomberskí mestskí poslanci na stredajšom rokovaní zastupiteľstva. „Hlavným cieľom projektu je modernizácia a ekologizácia MHD prostredníctvom obstarania piatich kusov plne elektrických nízkopodlažných autobusov, ktoré nahradia časť existujúcich dieselových vozidiel a prispejú k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie,“ priblížil vedúci oddelenia projektov a grantov mesta Ružomberok Ján Pavlík.
Súčasný vozidlový park, ktorý zabezpečuje zazmluvený dopravca, pozostáva z vozidiel s konvenčným spaľovacím motorom. Tieto vozidlá sú podľa samosprávy síce stále technicky spôsobilé na prevádzku, no ich vek, emisné parametre a prevádzkové náklady nezodpovedajú aktuálnym trendom udržateľnej mobility a požiadavkám na bezemisnú dopravu v mestských oblastiach.
Súčasťou projektu bude i realizácia výstavby nabíjacích staníc, ktoré budú nevyhnutné pre nabíjanie elektrických autobusov zakúpených v rámci tohto projektu. „Plánujeme vybudovať dva kusy nabíjačiek. Nabíjacia infraštruktúra bude umiestnená na parkovisku na hlavnej stanici Ružomberok,“ uvádza sa v žiadosti o NFP.
Projekt je zameraný na modernizáciu vozidlového parku MHD s cieľom znížiť emisie z dopravy, zvýšiť kvalitu, spoľahlivosť a atraktivitu verejnej dopravy, a tým prispieť k znižovaniu individuálnej automobilovej dopravy. Celková dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov.
