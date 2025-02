Ružomberok plánuje modernizáciu plavárne za viac ako tri milióny eur

Ružomberok 26. februára (TASR) - Ružomberok plánuje stavebné úpravy a prístavbu mestskej plavárne za predpokladanú čiastku 3.472.640,14 eura bez DPH. Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác. Lehota na predkladanie ponúk je do 17. marca. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je komplexná modernizácia týkajúca sa dispozičného riešenia, vnútorných rozvodov, bazénovej technológie, ale aj samotného bazénu vrátane úpravy vody.



Cieľom stavebných úprav a prístavby je vybudovať komplexné mestské plavecké centrum, ktoré bude poskytovať popri plnohodnotných športových aktivitách aj možnosť relaxácie a oddychu. Pribudne možnosť výučby plávania aj najmenších detí, navrhujú sa štyri plavecké dráhy so šírkou 2500 milimetrov v nerezovom bazéne a doplnkové priestory, dve sauny a vírivka umožnia regeneráciu plavcov aj ostatných hostí.



Zákazku chce verejný obstarávateľ financovať z pridelených finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy z Programu Slovensko, z príspevku v rámci výzvy Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry z Fondu na podporu športu a z vlastných finančných prostriedkov.



Požadovaná lehota výstavby predmetu zákazky je maximálne 730 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska úspešným uchádzačom po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo na uskutočnenie predmetu zákazky.