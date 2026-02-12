< sekcia Regióny
Ružomberok plánuje obnovu Veľkej dvorany Kultúrneho domu A. Hlinku
Ružomberok 12. februára (TASR) - Mesto Ružomberok plánuje modernizáciu Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH). Projekt v hodnote 1.363.002,02 eura chce spolufinancovať z vlastných zdrojov mesta vo výške 272.600,40 eura. Zároveň sa bude samospráva uchádzať v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu, ktorý by pokryl 80 percent z celkových nákladov.
Ružomberskí mestskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva schválili podanie žiadosti o NFP, spolufinancovanie projektu, ako aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta. „Hlavným cieľom projektu je modernizácia Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných kultúrnych služieb a zabezpečiť technické, technologické a akustické podmienky zodpovedajúce súčasným štandardom,“ spresnili z radnice s tým, že projekt má prispieť k zlepšeniu dostupnosti a atraktivity kultúry pre obyvateľov mesta aj širšieho regiónu.
Veľká dvorana KDAH je miestom konania divadelných predstavení, koncertov, spoločenských a komunitných podujatí. „Súčasná divadelná technológia, scénické osvetlenie a audiovizuálne vybavenie sú zastaralé, nefunkčné alebo nespĺňajú požiadavky moderných produkcií. Nevyhovujúci je aj akustický stav priestoru, ktorý nedokáže zabezpečiť optimálny zvukový komfort pre divákov ani pre účinkujúcich. Dochádza k rušivým vplyvom z okolia a celková akustika nezodpovedá potrebám živého umenia,“ uvádza sa v žiadosti o NFP. Modernizácia Veľkej dvorany KDAH by mala byť zrealizovaná do konca roka 2026.
