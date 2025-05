Ružomberok počas jarmoku zažije víkend plný hudby a zábavy

Ružomberok 30. mája (TASR) - V Ružomberku sa v piatok začne tradičný jarmok, ktorý ponúkne do soboty (31. 5.) program so známymi hudobnými interpretmi, ukážky remesiel, gastrozónu s jedlom a pitím, tvorivé dielne pre deti a sprievodné akcie. Ako TASR informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík, počas oboch dní bude na ružomberskom Námestí A. Hlinku k dispozícii 200 predajných stánkov.



Otvorenie jarmoku je naplánované o 16.00 h. „Ružomberčania i návštevníci mesta sa môžu o 16.30 h tešiť na domáci RK Jazz Band s podmanivými jazzovými skladbami. Kali a Peter Pann prinesú návštevníkom festivalu pravú letnú festivalovú atmosféru o 18.00 h. O 19.30 h vystrieda hip-hopové rytmy populárny Štefan Štec s Fajtou. O 21.00 h roztancuje ružomberské námestie kapela Heľenine oči. Večer zakončí vystúpenie Depeche Mode Tribute - maďarského hudobného zoskupenia, ktoré sa venuje interpretácii hudobnej legendy,“ uviedol Miškovčík.



Sobotňajší program bude patriť najmä sviatku detí. O 9.30 h predvedú spevácke, hudobné i tanečné umenie žiaci ružomberských základných umeleckých škôl. O 13.00 h vystúpi Alkana s interpretáciou rozprávky Tri prasiatka. O 14.45 h sa predstaví Folklórny súbor Liptov, ktorý o 16.00 h vystrieda súbor a ľudová hudba z poľskej Wisly, partnerského mesta Ružomberok.



„Hlavný program odštartuje o 17.30 h Happyband orchestra - Simply the best. Billy Barman o 19.30 h prinesie sviežu dávku alternatívneho rocku. Vášeň a rešpekt pri interpretácii slovenských ľudových piesní na rockové hity nechýba kapele Dora, ktorá roztancuje Ružomberok o 21.00 h a zároveň hudobne uzavrie jarmok,“ doplnil hovorca s tým, že program bude pokračovať oslavou Dňa detí v nedeľu 1. júna s aktivitami pre deti a jedinečným Detským jarmočkom.



Počas jarmoku bude tradične aj sprievodný program - ukážky remesiel, tvorivé dielne nielen pre deti, ukážky handmade výrobkov či zážitkové maľovanie vo vile. Novinkou sú originálne vzdelávacie a vedecko-technické aktivity.



Ružomberská mestská polícia počas jarmoku posilní hliadky, zvýši sa aj počet mestských policajtov, ktorí budú dohliadať na verejný poriadok. „V súvislosti s konaním Ružomberského jarmoku upozorňuje mesto motoristov na úplnú uzáveru cestnej dopravy na Uliciach Námestie A. Hlinku, Mariánska, Veľký Závoz, Malý Závoz a časť Ulice Majere. Doprava na týchto komunikáciách bude uzatvorená do nedele 1. júna do 8.00 h. Z dôvodu konania Dňa detí v nedeľu 1. júna bude pokračovať uzávera prednej časti Námestia A. Hlinku v čase od 8.00 do 20.00 h,“ upozornil Miškovčík.