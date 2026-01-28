< sekcia Regióny
Ružomberok podporí v novom grantovom kole projekty stredoškolákov
V novom grantovom kole môžu mladí ľudia získať až 1000 eur na svoj projekt.
Autor TASR
Ružomberok 28. januára (TASR) - Mesto Ružomberok v spolupráci s Komunitnou nadáciou Liptov spustilo nové grantové kolo, v rámci ktorého prerozdelia mladým ľuďom a stredoškolským kolektívom z ružomberského okresu 5000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„Chceme dať priestor tým, ktorí majú nápady, chuť meniť svoje okolie, zapájať sa do života mesta a zbierať prvé skutočné projektové skúsenosti,“ uviedol hovorca s tým, že grantový program je určený pre neformálne skupiny stredoškolákov, stredoškolákov ako fyzické osoby s trvalým pobytom v okrese Ružomberok či študentské parlamenty jednotlivých stredných škôl.
V novom grantovom kole môžu mladí ľudia získať až 1000 eur na svoj projekt, ktorý môže byť zameraný na zlepšenie verejného priestoru, kultúrny nápad, dobrovoľnícku aktivitu, ekologický projekt, športové podujatie, workshopy alebo vzdelávanie.
Miškovčík dodal, že samospráva chce mladým dať priestor nielen niečo vytvoriť, ale aj vyskúšať si projektový manažment, naučiť sa plánovať, pracovať v tíme, vidieť výsledok svojej práce priamo v meste a získať skúsenosti, ktoré sa počítajú. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 28. februára.
„Chceme dať priestor tým, ktorí majú nápady, chuť meniť svoje okolie, zapájať sa do života mesta a zbierať prvé skutočné projektové skúsenosti,“ uviedol hovorca s tým, že grantový program je určený pre neformálne skupiny stredoškolákov, stredoškolákov ako fyzické osoby s trvalým pobytom v okrese Ružomberok či študentské parlamenty jednotlivých stredných škôl.
V novom grantovom kole môžu mladí ľudia získať až 1000 eur na svoj projekt, ktorý môže byť zameraný na zlepšenie verejného priestoru, kultúrny nápad, dobrovoľnícku aktivitu, ekologický projekt, športové podujatie, workshopy alebo vzdelávanie.
Miškovčík dodal, že samospráva chce mladým dať priestor nielen niečo vytvoriť, ale aj vyskúšať si projektový manažment, naučiť sa plánovať, pracovať v tíme, vidieť výsledok svojej práce priamo v meste a získať skúsenosti, ktoré sa počítajú. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 28. februára.