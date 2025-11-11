Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Regióny

Ružomberok podporí z rozpočtu mesta rôzne občianske združenia

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Každá zo šiestich oblastí, do ktorých sa môžu občianske združenia a neziskové organizácie zapojiť so svojim projektom, má svoje vlastné hodnotiace kritériá.

Autor TASR
Ružomberok 11. novembra (TASR) - Ružomberok podporí z rozpočtu mesta rôzne neziskové subjekty, občianske združenia, kultúrne i športové inštitúcie pôsobiace na jeho území. Záujemcovia o poskytnutie mestských dotácií môžu o príspevok požiadať do 30. novembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimrír Miškovčík.

V zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa v meste Ružomberok riadi proces žiadania a prideľovania dotácií, sa podpora dotýka šiestich oblastí, a to športu, kultúry, výchovy a vzdelávania, sociálnej oblasti, cestovného ruchu a životného prostredia. „Od vlaňajška sa tento proces deje výlučne elektronicky, prostredníctvom domény Paysy. Všetky potrebné informácie, detaily, ako aj registračný systém a užívateľské rozhranie je k dispozícii na webe mesta,“ priblížil Miškovčík.

Každá zo šiestich oblastí, do ktorých sa môžu občianske združenia a neziskové organizácie zapojiť so svojim projektom, má svoje vlastné hodnotiace kritériá. „Vyhodnocujú ich komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku, ktoré sú tvorené odborníkmi v uvedených oblastiach. Na podporu činnosti a projektov pre viac ako stovku úspešných žiadateľov prerozdelilo v tomto roku mesto Ružomberok viac ako 103.000 eur,“ podotkol hovorca.

Žiadatelia môžu podať najviac dve žiadosti o dotáciu na projekt, najviac jednu žiadosť o dotáciu na činnosť a jednu žiadosť o dotáciu na prevádzku v rámci jedného rozpočtového roka. Každý žiadateľ musí zároveň preukázať spoluúčasť z vlastných zdrojov, a to minimálne vo výške 20 percent z požadovanej/poskytnutej dotácie.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky