Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Regióny

Ružomberok pokračuje s náhradnou výsadbou zelene

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V tejto etape výsadby samospráva zasadí v najbližších dňoch spolu 50 stromov, najčastejšie líp, brestov, javorov, agátov, hrušiek a platanov

Autor TASR
Ružomberok 11. mája (TASR) - Ružomberok pokračuje s náhradnou výsadbou zelene, vo viacerých lokalitách mesta pribúdajú desiatky nových stromov. Po tom, ako na konci apríla rozšírili Komunálne služby mesta Ružomberok stromovú alej pri chodníku na sídlisku Klačno o nové okrasné čerešne a hlohy, pokračovala výsadba platanov na ulici Plavisko, nových agátov vo vnútrobloku na ulici Poľná a hrušiek na Čutkovskej ulici. TASR o tom informovali z radnice.

V tejto etape výsadby samospráva zasadí v najbližších dňoch spolu 50 stromov, najčastejšie líp, brestov, javorov, agátov, hrušiek a platanov. „Náhradná výsadba bude pokračovať aj pri novom cyklochodníku pri Revúcej, kde priestor skrášli 30 kusov brestov kultivaru Lobel a levanduľové záhony. Nové stromy pracovníci komunálnych služieb zabezpečujú stabilizačnými kolmi a 70-litrovými závlahovými vakmi. Tie fungujú na princípe kvapkovej závlahy a vodu ku koreňom uvoľňujú postupne, vďaka čomu sa dostane hlbšie do pôdy a bez zbytočných strát,“ spresnili z mesta.

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie horného Váhu zároveň dokončuje projekt revitalizácie brehov Váhu. Na promenáde pri Váhu na Žilinskej ceste pribudlo 75 nových stromov. Kostrovú zeleň tvoria najmä lipy malolisté, doplnené o duby letné, červenolisté buky lesné, vŕby, brezy a borovice. Drevo zo spílených pôvodných topoľov sa vráti do lokality v podobe nových lavičiek.

„Vďaka rokovaniam s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP sa zároveň v najbližšom období uskutoční aj náhradná výsadba za výrub v areáli nemocnice. Rozsah výsadby sa ešte upresňuje, nové stromy by mali pribudnúť najmä v okolí nemocnice,“ dodali z radnice.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním