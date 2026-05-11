Ružomberok pokračuje s náhradnou výsadbou zelene
V tejto etape výsadby samospráva zasadí v najbližších dňoch spolu 50 stromov, najčastejšie líp, brestov, javorov, agátov, hrušiek a platanov
Autor TASR
Ružomberok 11. mája (TASR) - Ružomberok pokračuje s náhradnou výsadbou zelene, vo viacerých lokalitách mesta pribúdajú desiatky nových stromov. Po tom, ako na konci apríla rozšírili Komunálne služby mesta Ružomberok stromovú alej pri chodníku na sídlisku Klačno o nové okrasné čerešne a hlohy, pokračovala výsadba platanov na ulici Plavisko, nových agátov vo vnútrobloku na ulici Poľná a hrušiek na Čutkovskej ulici. TASR o tom informovali z radnice.
V tejto etape výsadby samospráva zasadí v najbližších dňoch spolu 50 stromov, najčastejšie líp, brestov, javorov, agátov, hrušiek a platanov. „Náhradná výsadba bude pokračovať aj pri novom cyklochodníku pri Revúcej, kde priestor skrášli 30 kusov brestov kultivaru Lobel a levanduľové záhony. Nové stromy pracovníci komunálnych služieb zabezpečujú stabilizačnými kolmi a 70-litrovými závlahovými vakmi. Tie fungujú na princípe kvapkovej závlahy a vodu ku koreňom uvoľňujú postupne, vďaka čomu sa dostane hlbšie do pôdy a bez zbytočných strát,“ spresnili z mesta.
Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie horného Váhu zároveň dokončuje projekt revitalizácie brehov Váhu. Na promenáde pri Váhu na Žilinskej ceste pribudlo 75 nových stromov. Kostrovú zeleň tvoria najmä lipy malolisté, doplnené o duby letné, červenolisté buky lesné, vŕby, brezy a borovice. Drevo zo spílených pôvodných topoľov sa vráti do lokality v podobe nových lavičiek.
„Vďaka rokovaniam s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP sa zároveň v najbližšom období uskutoční aj náhradná výsadba za výrub v areáli nemocnice. Rozsah výsadby sa ešte upresňuje, nové stromy by mali pribudnúť najmä v okolí nemocnice,“ dodali z radnice.
